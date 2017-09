Maria raast als orkaan in categorie 5 over Dominica

De orkaan Maria is maandagnacht als een storm in categorie vijf over het eilandstaatje Dominica getrokken en sterkt verder aan op weg naar andere eilanden in het oostelijk Caraïbisch Gebied, meldt persbureau AP.

Maria, de vierde grote orkaan over de Atlantische Oceaan dit seizoen, bereikte het zeldzame hoogste niveau van de Saffir-Simpson schaal, met windsnelheden van 215 tot 260 kilometer per uur, aldus het Amerikaanse National Hurricane Center. De instantie omschreef de orkaan als „potentieel catastrofaal”.

De storm volgt een pad op weg naar eilanden die onlangs zijn getroffen door orkaan Irma. De Amerikaanse Maagdeneilanden, waaronder Saint Thomas en Saint Croix, en Puerto Rico, maken zich op voor een directe treffer, aldus Reuters. Volgens het National Hurricane Center zal Maria woensdag Puerto Rico bereiken.

Er was niet direct contact met Dominica nadat het oog van de storm er aan land ging. Eerder werden zinken daken van huizen gerukt toen de storm het eiland naderde. De autoriteiten van Dominica hadden scholen en overheidsgebouwen gesloten en mensen opgeroepen om naar schuilplaatsen te gaan.

Dominica, een voormalige Britse kolonie met ongeveer 72.000 inwoners, is een bergachtig eiland met veel bebossing. In 2015 veroorzaakte de tropische storm Erika er overstromingen en aardverschuivingen, waarbij 31 mensen omkwamen en meer dan 370 huizen werden verwoest.

Autoriteiten op het nabijgelegen Franse eiland Guadeloupe hebben gewaarschuwd voor zware overstromingen. Dorpen zouden maandagnacht snel kunnen onderlopen. In Martinique riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven en werd gewaarschuwd voor stroomuitval.

Het National Hurricane Center waarschuwde dat Maria een uitzonderlijk klein oog had gevormd, een zogeheten ‘ pinhole eye’

Het National Hurricane Center waarschuwde dat Maria een uitzonderlijk klein oog had gevormd, een zogeheten ‘ pinhole eye’ van ongeveer 16 kilometer in diameter. Volgens experts is dat een teken van een buitengewoon sterke orkaan die nog aan kracht wint.

Orkaanwaarschuwingen zijn uitgegeven voor de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden, Puerto Rico, Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis en Montserrat. Op de Nederlandse Antillen Saba, Sint Eustasius en Sint Maarten wordt gewaarschuwd voor een tropische storm, evenals op Antigua, Barbuda, St. Lucia, Martinique en Anguilla.

Een aantal van deze eilanden probeert nog te herstellen van de orkaan Irma, eveneens een orkaan in categorie vijf. Irma veroorzaakte eerder deze maand zeker 37 doden en miljarden euro’s aan schade.