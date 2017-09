In het 196e land ter wereld betaal je met afval

Stel je een eilandengroep voor, een staat ter grootte van Frankrijk. Bewoners dragen een blauw paspoort, een zeehond en een schildpad prijken op de voorkant van het boekje. In plaats van “Je maintiendrai” is de leuze “The ocean needs us”. Bij binnenkomst van het land zet de douaneambtenaar een stempel in je paspoort in de vorm van een drijvende jerrycan of een verstrikte dolfijn. Bij een tabakszaak kun je voor 20 debris, de valuta in het staatje, vier velletjes postzegels kopen. Op de oceaanblauwe plakkers zie je dode meeuwen en lege waterflesjes.

Welkom op Trash Isles.

Als het aan de Plastic Oceans Foundation ligt, is deze groep eilanden binnenkort de 196e erkende land ter aarde. De organisatie is, in samenwerking met het social-mediaplatform LadBible, een campagne begonnen om de omstreden Garbage Patch in de Stille Oceaan als staat erkend te krijgen. De vlag, paspoorten, valuta en postzegels zijn al ontworpen en er is zelfs al een aanmelding verstuurd naar de Verenigde Naties.

Al Gore

Volgens de actievoerders voldoen de Trash Isles aan alle vereisten voor een nieuwe staat, zoals deze zijn vastgelegd in de Montevideo Conventie van de Rechten en Plichten van Staten. Zo zou men kunnen stellen dat de drijvende vuilnisbelt grenzen heeft, daar waar het plastic overgaat in zee. Ook denken de organisatoren dat het mogelijk is een overheid op de eilandengroep te creëren die kan samenwerken met andere staten. Tot slot moet een erkende staat een permanente bevolking hebben, en ook daar is aan gedacht. Al Gore, milieuactivist en voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, heeft zich opgegeven als eerste bewoner van Trash Isles.

Serieus probleem

Het lijkt een grap en wellicht is het fictie. Maar door middel van deze actie creëren de organisaties aandacht voor het grote, onderliggende probleem: de enorme hoeveelheid afval in de oceaan. Jaarlijks loost de mens zo’n 13 miljoen ton plastic in de oceaan, waardoor hier tegenwoordig honderden tonnen plastic stukjes ronddrijven. Dit is schadelijk voor al het leven in zee, van vissen tot zeevogels. Zij slikken de deeltjes in, waardoor hun spijsvertering verstopt raakt en ze schadelijke stoffen binnenkrijgen.

Uiteindelijk komt het plastic ook weer terug bij de mens, volgens een onderzoek van Scientific Reports is bijvoorbeeld het keukenzout in veel landen vervuild met plastic deeltjes, afkomstig uit de oceaan. Ook in andere voedingsmiddelen zouden stukjes plastic zitten. Bovendien zou er in 2050 meer plastic dan vis rondzwemmen, als er niets verandert.

Inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen de petitie om Trash Isles een officiële staat te maken ondertekend. Zij deden de belofte minder plastic te consumeren en mogen zich, net als Al Gore, de eerste bewoners van de Trash Isles noemen.