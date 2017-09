FIFA schorst Caribische bestuurder Derrick

Wereldvoetbalbond FIFA heeft Gordon Derrick voor zes jaar geschorst. Volgens de etische commissie is de Carabische voetbalbestuurder schuldig aan het aanbieden en ontvangen van giften en andere voordelen. De FIFA heeft Derrick ook een boete van 26.000 euro opgelegd.

Derrick, president van de Caribische voetbalunie (CFU) en secretaris van de voetbalbond van Antigua en Barbuda, werd vorig jaar al uitgesloten voor de verkiezingen van het voorzitterschap van de CONCACAF: de voetbalfederatie voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en de Cariben.

Corruptieschandaal FIFA

Corruptie en vriendjespolitiek binnen de FIFA zijn wijdverspreid. Het schandaal kwam naar buiten na de bekentenis van de Amerikaan Chuck Blazer. De oud-topman van de FIFA en secretaris-generaal van de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF gaf toe steekpenningen te hebben aangenomen rond de toekenning van het WK in Frankrijk (1998) en Zuid-Afrika (2010). Het corruptieschandaal leidde uiteindelijk tot het aftreden van FIFA-voorzitter Sep Blatter.

Ook rond de toewijzing van het WK in Rusland (2018) en Qatar (2022) was er sprake van vreemde miljoenentransacties, zo onthulde het onderzoek van de Amerikaan Michael J. Garcia. De voorzitter van de ethische commissie van de FIFA legde in 2014 zijn functie neer omdat de voetbalbond een “verkeerde” samenvatting gaf van het rapport en het niet naar buiten wilde brengen. Huidig FIFA-voorzitter Gianni Infantino maakte uiteindelijk het rapport openbaar en daaruit bleek dat er geen onomstotelijk bewijs was voor omkoping.