Duitsland verleende asiel aan 196 Turken met diplomatiek paspoort

Sinds de mislukte couppoging vorig jaar juli in Turkije hebben bijna tweehonderd Turken met een diplomatiek paspoort in Duitsland asiel gekregen. Van de 249 asielaanvragen uit deze groep kregen sinds midden september vorig jaar in totaal 196 mensen asiel. Dat is bijna 80 procent van de aanvragen. Dit melden Duitse media op basis van het persbureau DPA. De zaak kwam aan het licht door een antwoord dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf op een vraag van de partij Die Linke.



De asielaanvragen liggen gevoelig, omdat Turkije sinds de couppoging meer dan honderdduizend mensen heeft opgepakt die ervan worden verdacht aanhangers te zijn van Fethüllah Gülen, die volgens de Turkse president Erdogan het brein achter de coup is. Dat Duitsland nu asiel verleent aan deze Turken met diplomatiek paspoort, is tegen het zere been van Ankara.

Onder de goedgekeurde asielaanvragen vallen naast militairen ook diplomaten, rechters en familieleden. Hoeveel van de aanvragers militairen zijn, wordt niet apart geregistreerd.

Uit de gegevens blijkt dat het aantal asielaanvragen door Turken in Duitsland steeds sneller stijgt. In juni waren het er 433, in juli 620 en in augustus 962. Sinds de mislukte coup hebben in totaal zo’n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland.