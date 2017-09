De Giro scheert langs bezet gebied

De Giro d’Italia begint volgend jaar in Israël met een proloog in Jeruzalem en twee etappes die het land van noord naar zuid doorkruisen. De Giro is daarmee de eerste grote Europese wielerronde die buiten Europa van start gaat. De start van de Giro zal het grootste sportevenement worden dat Israël ooit heeft georganiseerd en de politie heeft ook veiligheidsmaatregelen gepland op een schaal die het land nog niet gezien heeft. De kosten voor het binnenhalen van de start van de wielerwedstrijd worden gedeeld door de Israëlische overheid en een Canadese miljardair die onlangs in Israël is komen wonen.

De plannen voor de start van de Giro van 2018 werden maandag gepresenteerd in een chic hotel in West-Jeruzalem. Onder de aanwezigen waren de ministers van Sport van Israël en Italië, de organisatoren van de race en voormalig Giro-winnaars Alberto Contador en Ivan Basso.

Vooral de keuze voor de proloog in Jeruzalem is opmerkelijk. Het Palestijnse oostelijke gedeelte van de stad inclusief de oude stad wordt sinds 1967 door Israël gecontroleerd. Israël beschouwt de hele stad als de hoofdstad van het land, maar onder meer de VS en de Europese Unie erkennen de aanspraken niet en zien Oost-Jeruzalem als bezet gebied.

Nog nooit startte een grote wielerronde buiten Europa, maar daar komt volgend jaar verandering in

Zowel de organisatie van de Giro als de verantwoordelijken in Israël ontkenden dat er sprake was van politieke motieven bij het uitzetten van het parcours in Jeruzalem. Maar de routekaart van de proloog die werd gepresenteerd laat zien dat de weg die tot 1967 de grens vormde nooit daadwerkelijk wordt overschreden. De oude stad zal volgens die kaart slechts de achtergrond zijn van de start en finish.

Volgens Giro d’Italia-directeur Mauro Vegni heeft de organisatie veel overwegingen gehad voordat de start van de ronde aan Israël werd gegund, maar behoort de politieke situatie daar niet bij. „We geloven dat sport verbroedert en willen mensen graag de kans geven te laten zien hoe prachtig en vriendelijk het land is.” De Israëlische minister van Toerisme Yariv Levin zegt niet bang te zijn voor extra druk van organisaties die pleiten voor de boycot van Israël vanwege de bezetting van de Palestijnse gebieden: „Dat de Giro hierin toestemt, is bewijs dat er helemaal geen boycot van Israël serieus van de grond komt.”

De start van de ronde van Italië in Jeruzalem krijgt een interessant vervolg. De finish van de laatste etappe van de drieweekse koers is in Vaticaanstad.