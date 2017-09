Akzo haalt financieel directeur Intertrust

AkzoNobel is in zijn zoektocht naar een nieuwe financieel directeur uitgekomen bij een trustkantoor. Maarten de Vries, op dit moment de hoogste financiële man bij de beursgenoteerde onderneming Intertrust, maakt per 1 januari de overstap naar het verfbedrijf.

De Vries werkte pas negen maanden bij Intertrust. Daarvoor was De Vries financieel directeur van TNT, dat in 2016 werd verkocht aan het Amerikaanse FedEx. Uit zijn TNT-tijd kent hij Antony Burgmans, destijds president-commissaris van het bezorgbedrijf en nu de hoogste toezichthouder bij Akzo.

Bij AkzoNobel (14,2 miljard omzet, bijna 50.000 werknemers) wordt De Vries de opvolger van de Française Maëlys Castella, die eerder deze maand onverwacht terugtrad vanwege haar gezondheid. Het is al de tweede topbenoeming bij AkzoNobel in nauwelijks twee maanden. Medio juli promoveerde de chef van de chemiedivisie Thierry Vanlancker tot topman nadat Ton Büchner zijn functie plotseling had neergelegd, eveneens om gezondheidsredenen.

Druk in top AkzoNobel

In beide gevallen heeft AkzoNobel niet uitgelegd wat zijn bestuurders precies mankeerden, maar alles wijst erop dat de wisselingen aan de top te maken hebben met de moeilijke positie waarin het bedrijf is beland. Sinds de Amerikaanse branchegenoot PPG in maart bij Akzo aanklopte om het bedrijf over te nemen, is het namelijk geen moment rustig geweest. Akzo slaagde er met veel pijn en moeite in om zijn belager op afstand te houden, maar zijn weigering om met PPG te onderhandelen leidde tot rebellie onder de aandeelhouders.

Pogingen om het vertrouwen te herstellen verlopen moeizaam. Begin deze maand kondigde AkzoNobel nog aan dat het zijn winstdoelstelling voor dit jaar niet gaat halen. Die was juist onderdeel van de ambitieuze nieuwe strategie die ook onder meer voorziet in de afsplitsing van de chemiedivisie en die oud-topman Büchner in april had gepresenteerd om beleggers te overtuigen dat Akzo zelfstandig beter af is dan onder de vleugels van PPG.

Leegloop bij Intertrust

Bij Intertrust lijkt intussen een leegloop op gang te komen. Vorige maand kondigde topman David de Buck, sinds 2009 de hoogste baas, al aan dat hij komend voorjaar zijn functie neerlegt. Ook veel lagere werknemers zijn recent vertrokken, volgens De Buck onder meer vanwege tegenvallende bonussen.

In 2015 bracht bracht de topman het trustkantoor naar de beurs. Sindsdien heeft Intertrust het moeilijk. De beurskoers is gezakt tot ruim 10 procent onder de introductiekoers en afgelopen zomer zag het bedrijf zich gedwongen een winstwaarschuwing te geven.