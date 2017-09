Mijn oude buurvrouw – ver in de tachtig – en ik kunnen het goed met mekaar vinden. Het is fijn om wat voor haar te doen: boodschapjes, dingetjes uitzoeken. En het spreekwoordelijke pannetje soep! Ook maken we samen graag een wandelingetje naar het nabije winkelcentrum. Dan eten we daar met z’n tweeën patat uit één bakje. Zij kan niet veel op, en ik doe aan de lijn, toch: een genoeglijke guilty pleasure voor ons. Deze keer zat ze wel erg te knoeien; een dikke klodder mayonaise op haar lichte zomerjasje.

Ik zeg: „Geef maar aan mij mee, ik heb wel een goed spulletje tegen vetvlekken.” Dankbaar neemt zij het schone jasje weer in ontvangst en zegt: „Dat is nou nog eens mantelzorg!”

