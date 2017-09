Volg het laatste nieuws over Prinsjesdag

Beleidsarme begroting, beschouwende Troonrede?

Een beetje een atypische Prinsjesdag vandaag, met een demissionair kabinet dat een half jaar na de verkiezingen nog altijd zit en dus de begroting voor volgend jaar heeft moeten maken. Het is in politiek Den Haag in zo'n geval goed gebruik dat het demissionaire kabinet met weinig nieuw beleid komt. De laatste begroting van Rutte II is inderdaad een stuk beleidsarmer dan normaal, maar heel erg bescheiden is hij zeker niet, schrijven onze politiek redacteuren Thijs Niemantsverdriet en Marike Stellinga vandaag. Zo doet Rutte II nog eerder aangekondigde investeringen in de verpleeghuiszorg en het basisonderwijs en wordt de koopkracht voor ruim 400 miljoen euro gerepareerd. Heel lang houdbaar is de begroting overigens niet: de formerende partijen die Rutte III gaan vormen zullen over een paar weken naar verwachting de begroting nog op punten aanpassen. Begrotingstechnisch niet noodzakelijk, maar wel een manier op een eigen stempel op het beleid van volgend jaar te drukken.

Foto Bas Czerwinski / ANP.

Een beleidsarme begroting heeft ook gevolgen voor de Troonrede, maar het gebrek aan grootse kabinetsplannen maakt niet dat koning Willem-Alexander vanmiddag niets kan zeggen. De Troonrede is de afgelopen jaren sowieso al minder een lijstje plannen, en meer een breder verhaal over de stand van het land, schrijft Mark Kranenburg. Wat we dit jaar sowieso gaan horen: een woord van medeleven met de bewoners van de koninkrijksdelen die getroffen zijn door orkaan Irma.

Door de vaste tradities van Prinsjesdag is het programma dit jaar niet anders dan alle andere jaren. Rond 13.00 uur vertrekken koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, waar de koning omstreeks 13.15 uur de Troonrede uitspreekt voor de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. De koninklijke stoet keert daarna per koets terug naar Paleis Noordeinde, waar de traditionele balkonscène plaatsvindt. Om 15.00 uur biedt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem het koffertje met daarin de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aan.

Voor parlementariërs is Prinsjesdag een bijzondere dag, maar niet voor allemaal. NRC sprak met D66'er Rens Raemakers (het jongste Kamerlid (26) gaat voor het eerst gaat), SGP-leider Kees van der Staaij (die voor de twintigste keer gaat) en SP'er Sadet Karabulut, die als republikein niet naar de Ridderzaal gaat.