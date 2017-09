Vliegtuigbouwer Airbus in het nauw door fraudezaken

De Europese vliegtuigfabrikant en defensieleverancier Airbus is verstrikt in een web van fraudezaken en dreigt, nog voordat er sprake is van een veroordeling, inkomsten mis te lopen.

In Oostenrijk staat een nieuwe opdracht voor 12 helikopters op de tocht. Ook wil het Oostenrijkse ministerie van Defensie het programma voor de Eurofighter-straaljager (grotendeels eigendom van Airbus) beëindigen. Als reactie beschuldigt Airbus de Oostenrijkse minister Hans Peter Doskozil (Defensie, SPÖ) ervan dat hij het bedrijf bij voorbaat al schuldig acht. De uitslag van een parlementair onderzoek naar de fraudezaak uit 2003 moet immers nog openbaar worden.

Tijdens een persconferentie in Wenen beschuldigde Airbus Doskozil van partijpolitieke motieven; komende maand zijn er Oostenrijkse verkiezingen. Doskozil verwijt Airbus ervan het falen van de Eurofighter af te schuiven op de opdrachtgever.

Een parlementair onderzoek moet aantonen of Airbus voor de verkoop van de Eurofighter Oostenrijkse ambtenaren omkocht en tekort schoot in de beloofde deals met lokale toeleveranciers – een van de voorwaarden voor het Eurofighter-project destijds. De uitslag van het onderzoek wordt deze dinsdag verwacht.

Miljardenboete

Airbus ligt ondertussen ook onder vuur van andere Europese regeringen, waaronder Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk is de Serious Fraud Office (SFO) sinds de zomer van 2016 bezig met een onderzoek naar fraude, omkoping en corruptie bij de burgerluchtvaarttak van Airbus.

Het bedrijf verkocht A380-jets aan onder meer China, Turkije en Indonesië. Daarbij handelde Airbus via tussenpersonen om exportkredieten veilig te stellen, terwijl Airbus die tussenpersonen eigenlijk volledig onder controle had.

In Frankrijk loopt een soortgelijk fraudeonderzoek, dat uitgevoerd wordt door het Parquet National Financier.

De Britse krant Evening Standard meldde eind vorige week nog dat Airbus leek af te stevenen op een snelle schikking van meer dan een miljard Britse pond (1,13 miljard euro). Dat bedrag, een ruwe schatting van analisten, zou voor Europese begrippen een recordschikking zijn. Daarbij zouden de Franse en Britse anti-fraudeorganisaties samenwerken. Volgens persbureau Reuters is de kans op een snel akkoord echter klein en zal het onderzoek naar Airbus nog jaren kunnen duren.

Airbus haalde in 2016 een jaaromzet van 66 miljard euro. Het bedrijf is statutair gevestigd in Nederland, de grootste vestigingen zijn in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.