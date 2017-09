Trump: gedurfde hervormingen VN nodig

De komende dagen staan rood omcirkeld in de agenda van elke internationale diplomaat. Wat gaat er in New York precies gebeuren?

Lees ook het achtergrondstuk van redacteur Michel Kerres die deze week voor de Algemene Vergadering in New York zit: Dat Trump naar de VN komt is al bemoedigend

Eerder hadden de VS al duidelijk gemaakt de geplande hervormingen van Guterres te steunen. De Amerikaanse president vindt dat de VS naar verhouding te veel moeten bijdragen aan de VN.

Trump in VN: VS hebben niet de resultaten gezien die je gezien de Amerikaanse investering zou verwachten

Slowblog Algemene Vergadering VN...

Welkom in ons slowblog over de 72ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ruim honderd regeringsleiders en duizenden diplomaten spreken deze week in New York over de belangrijkste wereldthema's.

Het is de eerste VN-jaarvergadering voor zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de nieuwe secretaris-generaal António Guterres. Maandag begint de vergadering met een bijeenkomst over hervormingsplannen van Guterres. Deze zal geleid worden door Trump.

Premier Rutte en koningin Máxima zullen dinsdag meteen na de Troonrede naar New York vliegen voor de Algemene Vergadering. De minister-president houdt woensdag een toespraak in de Algemene Vergadering. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) spreekt in de Veiligheidsraad over vredesmissies.

Volg hier de komende dagen alle belangrijkste ontwikkelingen rondom de Algemene Vergadering.