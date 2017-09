Thuiskok. Gerechten met een geschiedenis

Nu de regenachtige en winderige herfst zich al heeft aangediend in Nederland, kun je ervoor kiezen donkere, zwaardere gerechten te maken die bij het weer passen of juist de sfeer van de onbezorgde, warme zomer wat langer vast te houden met gerechten die je meenemen naar een van de leukste Spaanse steden: Barcelona.

Als ik aan de Spaanse keuken denk, moet ik ook meteen denken aan het overvloedig gebruik van varkensvlees. Zo bestelde ik eens heel veilig een kaasplankje en kreeg ik kaas met iberico erin. Maar als je -als niet varkensvlees-eter, daarlangs slalomt, vind je een van de beste keukens, hartelijke gastvrijheid en gevoel voor humor. Spanje is voor mij, samen met Japan, dan ook een culinair favoriet: je vindt er vernieuwende chefs die moeiteloos traditie en moderniteit, de eigen wortels en de internationale invloeden samensmelten tot spannende en onweerstaanbare gerechten.

Hier vindt je de avant-garde die onbekende culinaire paden betreedt en magie in de keuken bedrijft, maar ook eenvoudige tentjes geworteld in een gekoesterde cultuur met toegankelijke, oorspronkelijke gerechten die nooit vervelen en hele geschiedenissen in zich dragen.

Die laatste gerechten, de aardse, soms zelfs boertige recepten, de overbekende tapas, maar ook onvermoede combinaties vind je in het boek Recepten uit Barcelona. Schrijver Stephan Mitsch is geboren in Duitsland, opgegroeid in Ethiopië, teruggegaan naar Duitsland en uiteindelijk uit liefde voor de stad gevestigd in Barcelona. In zijn inleiding schrijft hij: „het paradijs bestaat niet. God woont hier”. Mitsch neemt de lezer mee op een culinaire tocht door de stad: van tapas via hoofdgerechten naar desserts en dranken met achterin een overzicht van basisrecepten die je nodig hebt en, altijd fijn, culinaire adressen die hij aanraadt.

Het boek bevat bekende gerechten zoals pan con tomate, tortilla, paella en flan, maar ook veel interessante recepten die ik nog niet uit de Spaanse keuken kende, zoals de soufflé van zeeëgel en marsepeinkoekjes met aardappel -die laatste gaan we later deze week maken.

Het is geen boek voor de pietluttige eter; dit is het serieuze werk, voor gourmands die weten waar hun vlees vandaan komt en niet in elkaar krimpen van slakken of konijn.

Echt eten dus voor de liefhebber.