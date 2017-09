The Handmaid’s Tale wint belangrijkste Emmy’s

De dramaserie The Handmaid’s Tale heeft zondagavond de belangrijke Emmy voor de beste dramaserie gewonnen. De prijs voor beste vrouwelijk hoofdrol werd gewonnen door actrice Elisabeth Moss voor haar rol als Offred in de serie en Ann Dowd won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. The Handmaid’s Tale won ook prijzen voor beste regie en scenario.

Verder viel de politieke serie Veep in de prijzen. Veep won de prijs voor beste comedyserie en actrice Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij de Emmy voor de beste comedyactrice voor haar rol als egoïstische vicepresident. Toen ze haar prijs in ontvangst nam zei ze: “We hadden nog een hele verhaallijn over een afzettingsprocedure maar we waren bang dat iemand anders ons voor zou zijn”.

Trump prominent genoemd

De Amerikaanse president Donald Trump werd tijdens de uitreiking veel genoemd. Zo zei presentator Stephen Colbert tegen het publiek: “Als Trump een Emmy had gewonnen, weet ik zeker dat hij niet had meegedaan aan de presidentsverkiezingen. Het is allemaal jullie schuld! Hij heeft jullie nooit vergeven en zal jullie nooit vergeven. Maar in tegenstelling tot de presidentsverkiezingen, worden de Emmy’s gewonnen door de kandidaat met de meeste stemmen.”

Ook de satirische tv-show Saturday Night Live, die veel sketches over Trump en zijn team maakt, won negen prijzen. Zo vielen Kate McKinnon en Melissa McCarthy in de prijzen voor hun vertolking als voormalig woordvoerder van Trump Sean Spicer. Afgelopen seizoen werd het best bekeken seizoen van Saturday Night Live in de 23 jaar dat het programma bestaat.

Verrassing

Sean Spicer zelf maakte ook nog zijn opwachting tijdens de uitreiking. Hij kwam het podium opgelopen vanachter het bekende spreekgestoelte nadat Stephen Colbert vroeg of iemand weet hoeveel mensen naar de uitreiking kijken. “Dit zal het grootste publiek zijn dat de Emmy’s ooit heeft bijgewoond. Punt.”

The Voice

de Amerikaanse versie van The Voice viel weer in de prijzen. Het programma van John de Mol won de Emmy in de categorie beste reality- en competitieprogramma. In 2013, 2015 en 2016 won het programma ook al een Emmy.

De Emmy voor de beste miniserie ging naar Big Little Lies die in totaal acht prijzen won. Een van de hoofdrolspelers, Nicole Kidman, won de Emmy voor beste hoofdrol in een miniserie en Alexander Skarsgård won de prijs voor beste bijrol in een miniserie. De Emmy voor beste mannelijke hoofdrol ging dit jaar naar Riz Ahmed voor zijn rol in de serie The Night Of.

De serie Game of Thrones -vorig jaar de grote winnaar- viel niet in de prijzen omdat het te laat werd uitgezonden. Alleen series die verschenen tussen 1 juni 2016 en 31 mei 2017 konden worden genomineerd. Hetzelfde gold voor de serie Twin Peaks die na 25 jaar een nieuw seizoen kreeg.