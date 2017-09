Speechen en speeddaten: vijf vragen over de Algemene Vergadering van de VN

De opening van de Algemene Vergadering vindt ieder jaar plaats in de derde week van september. De openingsweek staat vooral in het teken van toespraken van regeringsleiders, waarna in de maanden erna tot half december een agenda wordt afgewerkt.

In de Algemene Vergadering worden de niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad benoemd en de begroting van de organisatie goedgekeurd. Elk van de 193 VN-lidstaten heeft er één stem, waarbij een tweederde meerderheid nodig is voor stemmingen over belangrijke onderwerpen. De Algemene Vergadering doet, tenzij het om de interne organisatie gaat, niet-bindende uitspraken over allerlei onderwerpen. Hoewel een VN-resolutie politiek zwaar weegt, zijn lidstaten dus niet verplicht zich aan een uitspraak te houden.

Een kort lesje internationale betrekkingen: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is het belangrijkste overlegorgaan van de VN. Het gaat hier dus niet om de VN-Veiligheidsraad, wat het orgaan is waar beslissingen over vrede en veiligheid worden gemaakt.

“In het VN-gebouw is een grote foyer, die helemaal is volgebouwd met geïmproviseerde ruimtes waar je kunt vergaderen. Zo kun je als vertegenwoordiging toch overleggen met diplomaten uit een land waar je liever niet op visite gaat, omdat dat een politiek statement zou zijn. De hele week worden dit soort ontmoetingen gehouden over allerlei onderwerpen.”

Hoewel alle ogen op de officiële toespraken zijn gericht, wordt het belangrijkste politieke werk gedaan in de vergaderruimtes in en buiten het VN-hoofdkwartier. De opening van het vergaderjaar is een moment waarop alle lidstaten tegelijk op één plek zijn. Voor landen met onderlinge problemen is het een uitgelezen mogelijkheid om op informeel niveau met elkaar te overleggen, zo legt diplomatiek redacteur Michel Kerres uit:

Een ander beroemd incident werd veroorzaakt door de toenmalige leider van Libië, Moammar Gaddafi. Waar elke leider normaal gesproken een kwartier spreektijd krijgt en neemt, hield Gadaffi in 2009 een ruim anderhalf uur durende tirade die was gericht tegen de VN. Tijdens zijn relaas scheurde de Libische leider een aantal pagina’s uit het VN-handvest en gooide die naar secretaris-generaal Ban Ki-moon.

De opening van de Algemene Vergadering wordt dikwijls door lidstaten gebruikt om een statement te maken. Zo vergeleek de omstreden oud-president van Venezuela Hugo Chavéz in 2006 zijn Amerikaanse collega George Bush met de duivel. Bush had een dag eerder de Cubaanse delegatie geschoffeerd , door het leiderschap onder Fidel Castro als dictatuur aan te merken en op te roepen tot vrije verkiezingen op Cuba. Chavéz sloeg een kruis en zei dat het in New York naar zwavel rook: “Hij [de duivel, red.] was gisteren nog hier.”

Voor de openingsweek van het vergaderseizoen is er een sprekerslijst opgesteld, waarbij wereldmachten als de Verenigde Staten en Rusland op de eerste dag aan het woord komen. De toespraken geven een beeld van hoe de internationale verhoudingen liggen en hoe de internationale gemeenschap denkt over urgente kwesties, zoals de nucleaire dreiging van Noord-Korea, het klimaat of de oorlog in Syrië. Traditiegetrouw is Brazilië het land dat het bal mag openen, vaak gevolgd door de Verenigde Staten.

Waar wordt dit jaar op gelet?

De belangrijkste sprekers per dag Dinsdag:

De Amerikaanse president Donald Trump

De Franse president Emmanuel Macron Woensdag:

Premier Mark Rutte

(Diezelfde dag spreekt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in de VN Veiligheidsraad) Donderdag:

De Duitse vice-kanselier Sigmar Gabriel

Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov

De Chinese minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken Niet aanwezige prominenten:

De Chinese president Xi Jinping

De Russische president Vladimir Poetin

De Birmese leider Aung San Suu Kyi De hele sprekerslijst:

Klik hier voor de actuele sprekerslijst

De 72ste opening van de Algemene Vergadering staat dit jaar in het teken van nieuwe gezichten. Zo is er met António Guterres een nieuwe secretaris-generaal, gaat Donald Trump voor het eerst een openingsspeech verrichten als president en is er ook een nieuwe VN-ambassadeur voor de VS: Nikki Haley. Verder heeft Frankrijk een nieuwe president, niet onbelangrijk als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. De ongewoon ferme handdruk tussen Macron en Trump in Parijs leek een soort persoonlijke strijd - er wordt uitgekeken naar de eerste ontmoeting tussen de twee in New York.

Verder zal een aantal actuele kwesties zeker terugkomen in de toespraken en de vergaderruimtes. Veruit de belangrijkste is de dreiging van Noord-Korea en de recente rakettests die Pyongyang uitvoerde. Hierover organiseert Donald Trump een grote receptie, waar de leiders van onder meer Zuid-Korea en Japan aanwezig zullen zijn. In de VN-Veiligheidsraad stond Noord-Korea afgelopen week opnieuw bovenaan de agenda.

Een ander belangrijk punt voor Trump is het atoomakkoord dat is gesloten met Iran - een overeenkomst waar Trump erg graag vanaf wil. Kwesties die verder zullen worden besproken zijn de situatie van de Rohingya-vluchtelingen in Birma en de status van het klimaatakkoord van Parijs, nu de VS zich daaruit hebben teruggetrokken. Ook zullen de conflicten in Syrië en Oost-Oekraïne aan bod komen, hoewel die naar verwachting minder in de aandacht zullen staan dan in voorgaande jaren.