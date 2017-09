Hoofdverdachte Kapelzaak krijgt 19 jaar cel

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de leider van een Tilburgse drugsorganisatie veroordeeld tot 19,5 jaar cel. Volgens de rechter gaf de 46-jarige Zekeriya K. opdracht voor meerdere liquidaties in Tilburg en Goirle. De schutter heeft 13 jaar cel opgelegd gekregen.

De pogingen tot moord, één in 2011 en twee in 2012, mislukten. De laatste poging vond plaats is de Kapelmeesterlaan in Tilburg. Tijdens het onderzoek naar deze liquidatiepoging kwam een grootschalige handel van soft- en harddrugs aan het licht. Volgens de rechter is K. de leider van deze criminele organisatie.

Drugsorganisatie

Acht andere verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan de drugsorganisatie. Volgens de rechter hadden de verdachten een samenwerkingsverband in de handel in softdrugs. Daarnaast exporteerden zij harddrugs en runden zij hennepkwekerijen. De leden van de organisatie schuwden volgens de rechter geweld niet.

Ook kregen negen verdachten taakstraffen opgelegd, variërend van 60 tot 240 uur, vanwege betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Twee verdachten werden vrijgesproken.

De uitspraak maandag volgde na een proces dat twee weken heeft geduurd. De zittingen vonden plaats in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Tijdens het proces hoorde de rechter dat de drugsbende voor veel angst zorgt in de Turkse gemeenschap in Tilburg.