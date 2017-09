Rechter: vrouwelijke wildplasser terecht beboet

Door onze redacteur Liza van Lonkhuyzen

AMSTERDAM. De rechter heeft een boete voor wildplassen gehandhaafd in een zaak die afgelopen weken nationale belangstelling kreeg. De 23-jarige Geerte Piening vocht haar boete maandag aan voor de rechter waarbij ze wees op het verschil tussen het aantal mannen- en vrouwentoiletten in Amsterdam. Op het moment dat ze de boete kreeg was er één openbaar toilet voor vrouwen in het centrum, tegenover 35 mannentoiletten.

Ze kreeg een bon nadat ze in het voorjaar van 2015 een dansclub op het Leidseplein rond sluitingstijd had verlaten. Binnen mocht ze niet meer naar de wc en andere kroegen bleken dicht. Ze zou haar huis niet meer halen, zegt Piening, en had zich verdekt opgesteld achter een betonblok en twee vriendinnen. „Niemand gaat voor z’n lol met haar broek op haar enkels zitten”, schreef Piening in haar pleidooi. Ze haalde artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan, dat gaat over gelijke behandeling en het verbod op discriminatie. „Er was absoluut geen alternatief om te plassen maar als ik een man was geweest, dan wel.”

Lees ook dit opiniestuk waarin Bahareh Goodarzi en Naomi Donner een oproep doen aan alle vrouwen: ga ook wildplassen

„Het is niet voor niks verboden en dat heeft alles te maken met hygiëne”, zei de officier van justitie maandag. „Als er geen prullenbakken op straat zijn, betekent dat ook niet dat je vuil maar op straat gooit.”

Ook de rechter was kritisch op Piening. Van overmacht was geen sprake, meende hij, omdat ze in een mannelijk urinoir had kunnen plassen. „Het is niet prettig maar ik denk dat het zou kunnen”. De rechter merkte ook op dat het in zijn lange carrière pas de tweede keer was dat hij een vrouw trof die een boete voor wildplassen aanvocht. Dat zou de reden kunnen zijn dat er meer mannentoiletten zijn, dacht hij hardop. De gemeente kon maandag niet uitleggen waarom er meer toiletten zijn voor mannen.

De rechter verlaagde de oorspronkelijke boete van 147 euro naar 97 euro, omdat het ruim twee jaar geduurd had voordat Piening voor de rechter was gedaagd. Of ze in hoger beroep gaat weet ze nog niet, maar ze blijft proberen de kwestie op de agenda van de gemeente te krijgen. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de boete „terecht” is opgelegd, maar dat het inderdaad vervelend is „als de nood zo hoog is, er geen openbaar toilet te vinden is”. Inmiddels zijn er 45 mannentoiletten in het centrum beschikbaar tijdens uitgaansnachten, vrouwen kunnen terecht bij vier wc’s. Er zijn vooralsnog geen plannen om extra toiletten te bouwen voor vrouwen.