Rechter handhaaft boete voor wildplassen

De vrouw die beroep had aangetekend tegen een boete voor wildplassen op het Leidseplein in Amsterdam, heeft maandag van de rechter in de hoofdstad te horen gekregen dat ze die boete toch moet betalen. Wel is het bedrag verlaagd van 140 naar 90 euro.

Geerte Piening (23) kreeg de boete tijdens een stapavond in 2015. Nadat ze de kroeg had verlaten, moest ze op straat plotseling nodig plassen. Ze mocht het café niet meer in. Er waren in de omgeving nergens openbare toiletten voor vrouwen te vinden. Daarom besloot ze haar behoefte te doen achter een betonblok. Drie politieagenten zagen het en slingerden Piening op de bon.

Oneerlijk

Daarop tekende Piening protest aan tegen de boete. Ze vond het oneerlijk dat er voor mannen in het Amsterdamse stadscentrum 35 wc’s zijn, tegenover één voor vrouwen. Piening, die haar eigen verdediging voerde, wilde dat onrecht met de gang naar de rechter aankaarten. “Er moet toch iets geregeld worden voor vrouwen, dat gebeurt anders niet”, zei ze twee weken geleden tegen NRC.

Dat er in de binnenstad te weinig gelegenheden zijn waar vrouwen kunnen plassen, was de rechter maandag met Piening eens. Maar de regels zijn nu eenmaal de regels, of je nu man of vrouw bent. “Het is misschien niet prettig, maar je kunt als vrouw ook in een urinoir plassen”, zei hij. Toch ging de boete omlaag: de officier van justitie trok 50 euro van de eis af, omdat het tweeënhalf jaar had geduurd voor de zaak voor de rechter kwam.

Piening zei na de uitspraak tegen persbureau ANP dat ze het vonnis “wel terecht” vond. “Ik baal wel van de argumenten van de rechter, zoals dat ik maar in een urinoir moet plassen.” Of Piening in hoger beroep gaat, wist ze nog niet.