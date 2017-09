Tachtig arrestaties bij rellen in St. Louis

Voor de derde keer op rij zijn protesten in St. Louis, Missouri uitgelopen op rellen. Meer dan tachtig mensen zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt voor het vernielen van winkelruiten en panden. De politie nam ook vijf wapens in beslag, waaronder vuurwapens. Deze werden niet gebruikt, maar agenten werden wel bestookt met stenen. Enkele politiemensen raakten lichtgewond.

Demonstranten uitten hun ongenoegen over de vrijspraak van een witte agent die in 2011 een zwarte man doodschoot. Volgens de aanklagers was er sprake van een racistisch motief, maar de rechtbank van Missouri ging vrijdag niet mee in die uitleg.

De uitspraak leidde in het weekend tot protesten in de stad. Zondag was het tot nu toe grootste protest, schrijft Reuters, waar zo’n duizend mensen op af kwamen. De demonstratie verliep overdag zonder problemen, maar die situatie veranderde ‘s avonds en ‘s nachts, aldus burgemeester Lyda Krewson van St. Louis.

In een persconferentie maandagochtend vertelde ze:

“Toen werd aangekondigd dat de demonstratie voorbij was en de meeste mensen huiswaarts keerden, bleef een kleinere groep over, die als doel had chaos te zaaien. Dat is onacceptabel.”

Demonstranten tijdens de protesten in St. Louis, tegen de vrijspraak van een witte agent, die in 2011 een zwarte man doodschoot. Foto Joshua Lott/Reuters Een politieagent van de oproeppolitie van St. Louis arresteert een deelnemer aan de protesten. Zondag liep een demonstratie opnieuw uit op rellen. Foto Joshua Lott/Reuters In de nacht van zondag op maandag liep een demonstratie in St. Louis uit op rellen. Foto Jeff Roberson/AP De protesten in St. Louis verlopen overdag rustig. Op zondag verzamelden demonstranten zich voor het hoofdbureau van de politie van St. Louis. Foto Joshua Lott/Reuters

Vandalisme

Politiechef Larry O’Toole sprak tijdens dezelfde persbijeenkomst over “criminelen en vandalen” die winkelruiten en panden vernielden. De agenten slaagden er niet in die demonstranten uiteen te drijven. Volgens Reuters gebruikte de oproerpolitie traangas om het publiek uiteen te drijven. Op sociale media plaatsten getuigen berichten over demonstranten die hardhandig werden opgepakt.

St. Louis ligt in de buurt van de Ferguson, waar in 2014 de Black Lives Matter-beweging op gang kwam.