Politie Genève onderzoekt wc’s verstopt met duizenden euro’s

Zwitserse politie onderzoekt hoe het komt dat wc’s van drie restaurants en een bank in Genève verstopt zijn geraakt met bankbiljetten van vijfhonderd euro. Bij elkaar zou het gaat om tienduizenden euro’s. Het vernietigen van geld is in Zwitserland niet strafbaar, maar een woordvoerder van Justitie zegt tegen Bloomberg het vraagstuk toch te onderzoeken omdat “er iets achter dit verhaal moet zitten”.

Volgens de lokale krant Tribune de Genève werden de eerste briefjes een aantal maanden geleden gevonden in de wc van de USB bank in het financiële district van Genève. Veel biljetten leken in stukjes te zijn geknipt met een schaar. Enkele dagen later hadden meerdere restaurants in de buurt ook verstoppingsproblemen. Bij elkaar zou het raadsel geleid hebben tot duizenden euro’s aan schade.

Het is niet duidelijk wie het geld heeft doorgespoeld. Een Spaanse advocaat zou naar aanleiding van de zaak met de politie hebben gesproken. Volgens de Tribune de Genève betaalde hij namens twee mensen van wie de identiteit onbekend is enkele duizenden francs voor de loodgieterskosten.

Vaak gebruikt voor illegale praktijken

Het geld is door de politie in beslag genomen. Het is niet duidelijk wat er met de bankbiljetten zal gebeuren. Een woordvoerder zegt maandag dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat gaat om zwart geld.

Vorig jaar werd besloten dat het vijfhonderd euro biljet niet meer gedrukt zal worden. De Europese Centrale Bank zei dat het briefje te vaak gebruikt werd voor illegale praktijken zoals het witwassen van geld.