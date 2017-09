Na aanval Johnson neemt May regie in eigen hand

Theresa May , in Canada maandag

In reactie op een scherpe aanval van Boris Johnson dit weekend op de Brexit-koers en het leiderschap, probeert Theresa May haar grip op de Brexitonderhandelingen te verstevigen.

In een stuk in The Daily Telegraph herhaalde Johnson een belofte uit de Brexitcampagne: na de Brexit moet het geld dat de Britten denken te besparen naar de nationale gezondheidsdienst NHS; en het VK betaalt na de Brexit niets om toegang te houden tot de interne EU-markt.

Maandag werd bekend dat Oliver Robbins, de belangrijkste ambtenaar in de onderhandelingen met de Europese Commissie, overstapt van het departement Brexitzaken naar de staf van Theresa May. Robbins rapporteert nu dus rechtstreeks aan May en niet langer aan Brexitminister David Davis. Op dienstreis in Canada zei May: „Deze regering wordt van voren bestuurd.”

De interventie van Johnson probeerde ze weg te zetten als onnodige afleiding. „Boris is Boris”, aldus May over haar minister van Buitenlandse Zaken met wie zij deze week bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York nauw zal moeten samenwerken.

Twee vliegen in één klap

Dit is niet hoe May deze week voor ogen had. Op vrijdag zal zij in het Italiaanse Florence een toespraak houden over Brexit. Naar verluidt was zij van plan de EU op enkele punten tegemoet te komen. Zo zou ze bereid zijn om in de drie jaar na uittreden in totaal dertig miljard pond te betalen om toegang te houden tot de Europese interne markt. De geldsom moet twee vliegen in een klap slaan: de EU geruststellen dat zij geld krijgen en zekerheid aan bedrijven geven dat er na Brexit weinig verandert.

De Britten maakten vandaag ook bekend na Brexit graag met de EU een nieuwe verdrag te willen om na uittreden samen te werken op gebied van veiligheid en criminaliteitbestrijding.

De handreiking over de financiële bijdrage en het concrete voorstel voor een samenwerkingsverdrag moest het blazoen van May oppoetsen. Het is voor de Britten van belang aan te tonen dat er schot zit in de Brexitonderhandelingen. Pas dan is de EU bereid te praten over een handelsverdrag na Brexit, het uiteindelijke Britse doel.

Eind augustus waarschuwde hoofdonderhandelaar Michel Barnier namens de Commissie dat er geen schot in de zaak zit. Gesprekken over een handelsverdrag zouden wellicht achteruit geschoven worden naar begin volgend jaar.

Cijfergoochelaar

Van een strakke en coherente lijn in aanloop naar Florence is inmiddels geen sprake. De ministersploeg van May valt wederom uiteen in kampen. Brexiteer Michael Gove heeft sympathie voor de acties van Johnson. Ook Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, met regelmaat genoemd als mogelijk toekomstige partijleider, zei dat het wenselijk is dat de Britten na Brexit de miljarden aan EU-betalingen die ze denken te besparen naar gezondheidsdienst NHS vloeien.

Johnson kreeg eveneens felle kritiek. David Norgrove, voorzitter van de Britse Statistische Autoriteit, een onafhankelijk overheidsorgaan, schreef daarentegen dat Johnson goochelt met cijfers. De regering heeft alleen per week 350 miljoen pond extra te besteden als na Brexit ervoor kiest grote delen van de EU-geldstroom naar het Verenigd Koninkrijk niet over te nemen. Dus geen Brits geld naar de boeren in plaats van Europees geld. Geen Brits geld naar wetenschappelijk onderzoek in plaats van Europees geld.