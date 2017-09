Mensensmokkelaars testen alternatieve routes naar Europa

Mensensmokkelaars testen nieuwe routes om migranten de EU binnen te krijgen. Een van die routes is om via de Zwarte Zee vanuit Turkije naar Roemenië te gaan. Ongeveer 475 migranten uit het Midden-Oosten en Afrika bereikten afgelopen maand op die manier Europa. Dat heeft de Roemeense kustwacht tegen persbureau Reuters gezegd.

Zeven smokkelaars uit Turkije, Bulgarije, Syrië, Irak en Cyprus zijn daarbij gearresteerd. In vergelijking met de periode van 2013 tot en met 2015, toen in totaal vijfhonderd migranten via deze route Europa probeerden te bereiken, is het een flinke stijging.

Sinds 2015 probeert de EU het aantal vluchtelingen en migranten terug te dringen die vanuit landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Bangladesh en Afrikaanse landen als Ivoorkust en Nigeria, over zee naar Europa komen. Met Turkije zijn vorig jaar afspraken gemaakt om de populaire vluchtelingenroute via Griekenland te blokkeren.

De afgelopen maanden daalde het aantal aankomsten over de Middellandse Zee naar de EU met tweederde, volgens gegevens van de VN en het Europese grensagentschap Frontex. Het aantal migranten dat bijvoorbeeld vanuit Libië de Italiaanse kust bereikt, nam in augustus met meer dan 50 procent af ten opzichte van de maand ervoor. Naast de route via Griekenland en Italië proberen de veel migranten via Spanje de EU te bereiken.

Frontex laat aan Reuters weten dat het de situatie in de gaten houdt, zegt een woordvoerder.