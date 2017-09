SP’er Sadet Karabulut (42) gaat niet naar de Troonrede



‘In het begin van mijn tijd als Kamerlid ben ik nog wel gegaan. Volgens mij een keer of twee, maar zeker weten doe ik het niet. Ik vond het vooral heel surrealistisch. De hele toestand is zo archaïsch, zo overduidelijk een negentiende-eeuws ritueel. Het was alsof ik terecht was gekomen in een heel heftig toneelstuk. Ik voelde me er vooral ongemakkelijk bij. Nee, ik droeg geen hoed. En ‘Leve de Koning’ heb ik ook niet mee geroepen. Na twee keer besloot ik het voortaan maar helemaal aan me voorbij te laten gaan.

„Ik heb er gewoon niks mee: die pakjes, die koets, die koning, alle pracht en praal. Misschien ben ik er te nuchter voor. Ik ben ook niet iemand die graag borrels afloopt. Als republikein ben ik daarnaast voor modernisering van het stelsel en zou dit ritueel wat mij betreft afgeschaft moeten worden. Niet dat ik het anderen daardoor misgun, maar zelf doe ik er liever niet aan mee. Door niet te gaan verwaarloos ik mijn werk als parlementariër ook niet, want de tekst krijg ik toch wel mee. En het debat vindt pas later plaats, gewoon in de Tweede Kamer.

„Ik respecteer dat andere mensen een andere keuze maken. Om mij heen zie ik dat mensen zich prachtig uitdossen en er geweldig van genieten. Gisteren nog vroeg een van de bodes waarom ik mijn tas met Prinsjesdag-outfit niet bij me had. En ik zie collega’s op de gangen met kostuums in de weer. Dat iedereen er zo naartoe leeft vind ik grappig om te zien. Maar ik maak de persoonlijke afweging er niet meer aan mee te doen. Sommige mensen in mijn persoonlijke omgeving vinden dat wel jammer. Ze waren als gast graag nog eens meegegaan naar de Ridderzaal.

„Ik weet dat het een gevoelig thema is. Toen ik in 2013 besloot tijdens de troonswisseling de eed aan de koning niet af te leggen, riep dat heftige reacties op.

„Of er andere parlementariërs ook niet gaan weet ik eigenlijk niet, ze hebben mij nooit proberen over te halen en ik hen ook niet. Collega’s die me kennen begrijpen ook wel dat het niks voor mij is. Vandaag zit ik gewoon in mijn werkkamer. Het is voor mij gewoon een werkdag. De Troonrede volg ik op televisie.”