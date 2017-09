Lady Gaga stelt Europese concerten uit

De Amerikaanse zangeres Lady Gaga heeft het Europese deel van haar wereldtournee uitgesteld op advies van haar artsen. Daarmee vervalt ook haar concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat laat concertorganisator Mojo maandag weten. Het concert in Amsterdam was binnen 25 minuten uitverkocht.

Het is niet duidelijk waar de zangeres aan lijdt. Op Twitter schrijft ze dat het “ingewikkeld” is en “moeilijk uit te leggen” maar dat ze het probeert uit te zoeken. In een persverklaring staat:

“De komende zeven weken zal ze samen met haar artsen proactief werken aan het herstel van deze en vorige trauma’s die nog steeds invloed hebben op haar dagelijkse leven en zorgen voor hevige fysieke pijn.”

Concerten

De Europese concerten, die tussen 21 september en 28 oktober zouden plaatsvinden, worden verzet naar begin volgend jaar. Het is nog niet bekend wanneer het concert in Amsterdam plaatsvindt. Naar verwachting gaan de concerten van Lady Gaga in de Verenigde Staten in november wel door.

De zangeres moest vrijdag al een concert in Rio de Janeiro afzeggen. Ze plaatste toen op Instagram een foto waarop ze haar arm toonde met een infuus. “Ik ben er kapot van dat ik me niet goed genoeg voel om naar Rio te komen”, schreef ze. Eerder deze maand stelde ze ook al een concert in het Canadese Montréal uit.

Lady Gaga is een van de belangrijkste popsterren van de afgelopen jaren. De excentrieke zangeres brak in 2008 door met het nummer Just Dance en scoorde wereldhits met Poker Face en LoveGame. In oktober vorig jaar verscheen haar vijfde album, genaamd Joanne. Ze maakte afgelopen jaar de overstap naar het witte doek en speelde de hoofdrol in de remake van de film A Star is Born.