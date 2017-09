Klacht over korting auto oud-minister Kamp ongegrond

De klacht over de korting die oud-minister van Defensie Henk Kamp heeft gekregen voor onderhoud aan zijn privéauto is ongegrond. Dat is de uitkomst van een integriteitsonderzoek dat Defensie heeft laten verrichten.

De klacht was ingediend door twee eervol ontslagen medewerkers van Defensie, die betrokken waren bij een omkoopschandaal bij Defensie door autobedrijf Pon. In die corruptiezaak zouden politie- en defensieambtenaren zich hebben laten omkopen door autobedrijven als Pon, een leverancier voor de politie en Defensie.

De twee medewerkers vonden het niet eerlijk dat zij zijn ontslagen wegens de kortingen (236 en 523 euro) die zij kregen bij een garage van Pon, terwijl de toenmalige minister in 2006 ook een korting had gekregen voor een onderhoudsbeurt van zijn Audi TT bij dezelfde garage. Ook vonden ze dat bij hun ontslag sprake was van ‘volstrekte willekeur’. Hun zaak bij de bestuursrechter tegen dit ontslag en een strafzaak tegen hen lopen beide nog.

Kamp vroeg niet om korting

Volgens het onderzoek is er geen sprake van willekeur en zijn de medewerkers berispt voor hun actie. De regels stellen vervolgens dat ambtenaren na een berisping tien jaar niet meer bij de afdeling inkoop van Defensie mogen werken. Omdat er vervolgens binnen het ministerie geen andere baan voor beide te vinden was, zijn de twee daarna eervol ontslagen met behoud van hun wachtgeld.

Kamps integriteit is evenmin in het geding, stelt het rapport. De demissionair minister van Economische Zaken zou niet actief om voordeel hebben gevraagd, terwijl de ontslagen medewerkers hier wel om vroegen. De korting van 236,50 euro die Kamp kreeg, was ‘behoorlijk’ oordeelt het rapport, maar ook niet erg ongebruikelijk bij autogarages.

Kamp had bovendien de onderhoudsbeurt niet zelf geregeld, maar een medewerker van Defensie. Daar heeft het rapport wel kritiek op. Want hierdoor kwam Kamp terecht bij een importeursgarage, die normaal gesproken niet voor particulieren toegankelijk is, en ontving hij een snelle service.

Volgens het onderzoek was het wel beter geweest als Kamp privézaken niet via een Defensiemedewerker had laten regelen. Kamp noemde het eerder “stom” dat hij destijds zijn privéauto had laten brengen naar de importeursgarage.