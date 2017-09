Hem onverantwoordelijk noemen, dat steekt

Vikash B. bracht zijn vierjarige zoontje met de auto naar school. Het was slecht weer en druk op de Kampioensingel in Den Haag. Volgens de 42-jarige Vikash reed hij mede daarom „stapvoets” toen hij rond tien voor half negen achter zich een klap hoorde.

In zijn achteruitkijkspiegel zag hij een jongen met zijn fiets op de grond liggen, naast een oranje auto. Vikash stapte uit om te kijken hoe het met de jongen was. Die was geschramd maar aanspreekbaar. Vikash: „Ik zag toen ook schade aan de oranje auto.”

Dat de jongen tegen zijn eigen, gele auto aangereden was, kwam helemaal niet bij Vikash op, zegt hij tegen de politierechter in Den Haag. „Ik heb daarvan niets gemerkt, hoorde één knal en die andere auto had schade.”

Toch staat hij nu terecht omdat hij als betrokkene de plaats van een ongeval heeft verlaten. Inmiddels hebben de getuigenverklaringen ook hem ervan overtuigd dat het wel zíjn auto moet zijn geweest waar de jongen tegenaan botste.

Voor alle duidelijkheid: hem wordt niet verweten het ongeluk te hebben veroorzaakt. Volgens getuigen kwam de jongen redelijk onverwacht op de fiets tussen twee auto’s vandaan. Zij zeggen dat de jongen tegen de auto van Vikash aanreed en pas daarna, in zijn val, tegen de oranje auto aan kwam.

Hij hielp de jongen overeind

Vikash hielp samen met anderen de jongen overeind en zette hem op de stoep. Hij zei: „Ik ga even mijn zoontje op school afzetten en dan kom ik terug.”

Twee vrouwen bleven bij de jongen om op zijn inmiddels gebelde vader te wachten. Vikash kwam volgens hen niet terug. Na een uur gaven ze het op en vertrokken ook. Vikash zegt dat hij „maximaal twintig minuten” is weggebleven. Maar toen hij naar eigen zeggen terugkwam, was iedereen weg. Hij ging ervan uit dat „iedereen zijn weg vervolgd had”.

De officier heeft een vraag: „Als u dacht dat u niet betrokken was, waarom zei u dan dat u terug zou komen naar de plaats van het ongeval?” Hij was vrij die dag, zegt Vikash „en ik dacht dat de anderen misschien niet bij de jongen zouden kunnen blijven”. En hij geeft nog een reden: hij wilde zich beschikbaar stellen als getuige voor de bestuurder van de oranje auto als die haar schade wilde verhalen op de fietser.

Het steekt Vikash, zegt zijn advocaat, dat hij als „een onverantwoordelijk iemand” wordt afgeschilderd. Hij wíst niet dat hij betrokken was, en kon dus ook niet weten dat hij had moeten blijven. Vikash heeft geen strafblad.

De politierechter zegt dat ze „meer geloof hecht” aan de verklaringen van de twee getuigen, dan aan die van Vikash. Vikash had op z’n minst moeten vermoeden dat hij betrokken was. En daarom ter plaatse moeten blijven en zijn gegevens bekend moeten maken. Daar, of later bij de politie. De officier eist een geldboete van vijfhonderd euro, en de rechter ziet geen reden om daarvan af te wijken. De advocaat van Vikash laat na afloop van de zitting weten dat haar cliënt in beroep gaat.