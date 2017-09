Emmy’s: Trump domineert, videodiensten triomferen

„De grootste tv-ster van het jaar is Donald Trump”, zei presentator Stephen Colbert bij de uitreiking van de Emmy Awards. „Wat je ook voelt voor de president, hij domineerde vele tv-programma’s.” De uitreiking van de Amerikaanse tv-prijzen stond zondag in het teken van de in Hollywood gehate president.

De verrassing van de avond was een kort optreden van Sean Spicer, de ex-woordvoerder van Trump. Colbert vroeg aan hem hoeveel kijkers de Emmy’s zouden trekken. Spicer antwoordde: „Dit wordt het grootste publiek ooit voor de Emmy’s. Punt.” Hiermee bespotte Spicer zijn eigen persconferentie na de inauguratie, toen hij volhield dat er nog nooit zoveel mensen aanwezig waren geweest in Washington, terwijl luchtfoto’s duidelijk een halfleeg plein toonden.

Colbert opende de uitreiking van de Amerikaanse tv-prijzen met een flinke rij grappen over de president. Colbert – die dankzij Trump als doelwit een goed seizoen had met zijn late-night talkshow – gaf de schuld van Trumps opmars aan de Emmy-stemmers. Omdat zij nooit een prijs gunden aan Trumps realityshow The Apprentice (2004-2015), zou de woedende, gefrustreerde tv-ster hebben besloten een gooi te doen naar het hoogste ambt.

Niet alleen door Colberts speech domineerde Trump de Emmy’s. Het meest bekroonde programma, de satirische show Saturday Night Live (9 Emmy’s), had een topseizoen dankzij Trump. Een van die Emmys’ ging naar Alec Baldwin, voor zijn imitatie van de president. Baldwin droeg zijn prijs op aan Trump: „Eindelijk, meneer de president! Deze is voor u.”

Vrouwen en kleuren

Zelfs de winnaar van de grootste Emmy (beste tv-serie), The Handmaid’s Tale is politiek te duiden als commentaar op conservatief rechts. De gitzwarte dramaserie speelt zich af in een nabije toekomst waarin de VS een dictatuur geworden is waar vrouwen worden onderdrukt. De meeste vrouwen zijn onvruchtbaar, degenen die nog wel kinderen kunnen krijgen, worden ingezet als een soort broedmachines (Handmaids) voor machtige families.

De prijs voor beste vrouwelijk hoofdrol werd gewonnen door Elisabeth Moss voor haar rol als Offred in de serie. Dat werd tijd: Moss wordt door de Amerikaanse pers ook wel „de koningin van het Peak-TV-tijdperk” genoemd vanwege haar rollen in kwaliteitsseries als Mad Men, Top of the Lake en nu dus The Handmaid’s Tale. Ze moest in de uitzending twee keer worden weggepiept omdat ze schuttingtaal gebruikte. Toen ze haar moeder bedankte, zei ze: „Je hebt me geleerd dat je aardig kunt zijn en tegelijk een fucking badass.”

Actrice Reese Witherspoon won als producent van Big Little Lies; een andere serie waarin vrouwen de belangrijkste rollen hebben: „Het is een geweldig jaar geweest voor vrouwen op televisie.” De miniserie van HBO won in totaal acht prijzen, waaronder beste actrice voor Nicole Kidman, die op het podium een oproep deed voor betere vrouwenrollen. Ook sprak ze over huiselijk geweld, iets waar haar personage in de serie mee te maken heeft: „Het gebeurt veel vaker dan we willen weten. Dit thema is gevuld met schaamte en geheimhouding. Dankzij deze prijs kunnen we hier aandacht voor vragen.”

Ook op het gebied van ethnische diversiteit werden stappen gemaakt, sneller dan in de filmwereld. Aziz Ansari, een jonge schrijver en acteur van Indiase afkomst, won de Emmy voor beste scenario voor zijn Netflix-comedy Master of None. Zijn schrijfparter Lena Waithe is de eerste zwarte vrouw die de prijs krijgt. Verder won Donald Glover meerdere prijzen voor zijn Afro-Amerikaanse comedy Atlanta. Sterling K. Brown uit This is Us is de eerste zwarte acteur in negentien jaar die de prijs won voor beste drama-acteur. Een ander mijlpaal: Riz Ahmed is de allereerst man van Aziatische afkomst die een Emmy won, voor zijn rol in de minserie The Night Of.

Strijd van de tv-zenders

Dankzij The Handmaid’s Tale was deze uitreiking memorabel omdat voor het eerst een online streamingdienst de hoofdprijs won. En die streamingdienst was verrassend niet Netflix, maar de kleinere speler Hulu. Hulu is de videodienst van vier mediagiganten: Disney, 21st Century Fox, Comcast, Time Warner. Hulu was altijd meer een doorgeefluik van andere zenders (een soort NL Ziet) dan een producent, maar heeft nu ook een dramabudget van 2,5 miljard dollar.

Online streamingdiensten als Netflix zijn de vernieuwende ontwrichters in de snel veranderende tv-industrie. Maar bij de Emmy’s was hun opmars ietwat vertraagd. De prijzenregen wordt al zestien jaar gedomineerd door betaalzender HBO, die ook dit keer de meeste prijzen won (28 Emmy’s). Dit jaar was de competitie meer open omdat de Emmy-vretende HBO-serie Game of Thrones een jaartje oversloeg. Colbert zei tegen de winnaars: „Jullie moeten vooral Game of Thrones bedanken, voor niet meedoen dit jaar.” Maar HBO wist zijn positie ook zonder de fantasyserie te handhaven.

Grote verliezer is Netflix. Die streamingdienst was weliswaar tweede (20 Emmy’s), maar won niet in de belangrijke categorieën. En ondanks de vele nominaties van Netflix-series ging de hoofdprijs naar Hulu, niet naar Netflix. Dat is zeker teleurstellend gezien de dominantie van Netflix op het gebied van tv-series: dit jaar bedraagt het dramabudget van Netflix 6 miljard euro (HBO heeft 2,5 miljard), waarvan meer dan zeventig series werden gemaakt.

Voor streamingdiensten en betaalzenders – die prat gaan op hun kwaliteitsseries – is waardering van kritiek en prijzenjury’s net iets belangrijkers dan voor gewone tv-zenders. Kijkcijfers en adverteerders tellen niet voor hen; het gaat om de abonnees. En die trek je door een goede buzz te hebben. Niet voor niets spendeerde Netflix miljoenen aan Emmy-campagnes voor de eigen series, tot chagrijn van de concurrentie.

Apple, Disney en Amazon staan aan de poort

Ondanks de veranderende tv-markt blijft bij de Emmy’s de verdeling tussen klassieke tv-zenders, betaalzenders en streamingdiensten enigszins in evenwicht. De grote netwerken NBC, ABC, CBS zagen hun traditionele hegemonie de laatste tien jaar verdampen. Maar van hen wist NBC (dramabudget: 4,3 miljard) zich deze editie weer aardig te handhaven met 15 Emmy’s (derde plaats na HBO en Netflix) voor de familieserie This is Us, talentenshow The Voice van John de Mol en voor Saturday Night Live.

Volgens jaar kan de tv-wereld er alweer heel anders uitzien. Vele zenders en producenten willen hun eigen streamingdienst beginnen. En Netflix is dan wel groot, met filialen in 140 landen, maar concurrent Amazon (dramabudget 4,5 miljard) rukt op, Disney wil zelf gaan streamen, en Apple wil zelf drama gaan maken. Allemaal nieuwe spelers met diepe zakken en een groot distributienetwerk.