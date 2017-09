EasyJet gaat giffilters installeren in vliegtuigen

Vliegmaatschappij EasyJet gaat volgend jaar filters installeren die het giftige gas TCP uit de cockpit van zijn toestellen moeten weren. Dat bevestigt het Britse bedrijf maandag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. EasyJet is wereldwijd de eerste luchtvaartmaatschappij die maatregelen neemt tegen het gas, dat bij piloten, cabinepersoneel en frequent flyers gezondheidsklachten zou veroorzaken.

TCP-deeltjes uit de olie in de vliegtuigmotoren kunnen in de cabine belanden, doordat de luchtverversing via de motoren verloopt. De luchtkwaliteit zou daardoor ernstig verslechteren. TCP hoort bij de organofosfaten, stoffen die veel gebruikt worden in bestrijdingsmiddelen. Mensen die vaak blootstaan aan grote hoeveelheden organofosfaten kunnen daardoor waarschijnlijk gezondheidsklachten krijgen.

Verlammingsverschijnselen

Verschillende piloten en stewardessen zeggen dat ze door TCP in de cabinelucht verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen en hoofdpijn hebben opgelopen. Zij vatten die ziekteverschijnselen samen onder de parapluterm ‘aerotoxisch syndroom’.

Over de vraag of het aerotoxisch syndroom ook daadwerkelijk bestaat en door TCP in de cabine wordt veroorzaakt, is de wetenschap het nog niet eens. Er is nog geen onomstotelijk bewijs voor geleverd. Uit onderzoek van TNO naar de TCP-concentratie in de cockpit van Boeing 737-toestellen kwamen in 2013 heel lage waarden, die zeer waarschijnlijk geen schadelijke effecten hebben. Een studie uit hetzelfde jaar naar het bloed van 34 piloten vond daarentegen wel degelijk TCP-sporen. Zij vertoonden ook neurologische afwijkingen.

EasyJet zegt tegen De Telegraaf dat het zich bewust is van de twijfels rondom TCP. “Wij vinden echter dat we zorgplicht hebben naar onze medewerkers in de lucht en ons personeel”, aldus een woordvoerder. Naast cockpitfilters gaat de maatschappij gifdetectoren en minder schadelijke motorolie testen. De maatregelen moeten in 2018 op alle EasyJet-vliegtuigen zijn ingevoerd.

Het besluit van EasyWay is in overeenstemming met een oproep die de belangenbehartiger voor Europese verkeersvliegers ECA in 2015 deed. Die organisatie pleitte toen voor de invoering op korte tot middellange termijn van detectiesystemen, filters en veiligere olie.