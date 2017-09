Blok: uitspraken Teeven over rechtsbijstand ‘schadelijk’

Demissionair minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok (VVD) noemt de uitspraken van ex-staatssecretaris Fred Teeven over bezuinigingen op de rechtsbijstand “schokkend en schadelijk voor het vertrouwen in de regering”. Dat schrijft hij maandag in antwoord op Kamervragen van de PvdA.

Teeven kwam eind mei in opspraak door een publicatie in De Groene Amsterdammer. De VVD’er suggereerde daarin dat de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand bedoeld waren om verdachten sneller veroordeeld te krijgen. Teeven: “Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.” De voormalig staatssecretaris zei daarna “onjuist geciteerd” te zijn, en een klacht voor te bereiden. Die heeft De Groene Amsterdammer tot op heden niet ontvangen.

‘Integriteit ambtenaren onterecht in twijfel’

Blok verwerpt het verband tussen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand en de wens meer mensen veroordeeld te krijgen. “Zeer nadrukkelijk wil ik stellen dat er geen sprake was en is van enig verband tussen de maatregelen en het beogen van een strenger strafklimaat”, schrijft hij. Volgens Blok was er “geen andere aanleiding” en waren er “geen andere argumenten” voor de bezuinigingen dan de toenemende kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand – zoals door het ministerie aan de Tweede Kamer gemeld. Bovendien, schrijft Blok, zou de suggestie in het artikel van De Groene “de integriteit van mijn ambtenaren zeer ten onrechte in twijfel trekken”.

Teeven trad in januari 2015 af als staatssecretaris nadat was gebleken dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) de Kamer onjuist geïnformeerd had over een deal die Teeven als officier van justitie in 2001 sloot met crimineel Cees H. Eerder dit jaar was Teeven in beeld om benoemd te worden tot staatsraad bij de Raad van State. Na de kritiek op zijn uitspraken in De Groene Amsterdammer trok hij zich begin juli terug.

Teeven was maandag niet bereikbaar voor een reactie.