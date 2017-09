Amsterdamse burgemeester Van der Laan legt werk neer wegens ziekte

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan legt per direct zijn werk neer. Hij maakte dat maandag bekend in een brief aan de inwoners van Amsterdam. Van der Laan is ernstig ziek en is daardoor gedwongen te stoppen.

Van der Laan (62) kreeg maandag van zijn artsen te horen dat hij is uitbehandeld. Hij meldde zich daarop ziek bij Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, en zijn taken worden voorlopig overgenomen door loco-burgemeester Kajsa Ollongren. Ze is sinds juni 2014 namens D66 wethouder in de hoofdstad.

“In januari schreef ik u dat ik slecht nieuws had gekregen van mijn artsen, maar dat ik nog een poosje uw burgemeester hoopte te blijven”, richt Van der Laan zich tot de Amsterdammers. “De afgelopen acht maanden heb ik dat met veel plezier gedaan. Uw steun heeft mij daarbij enorm geholpen.”

Longkanker

Van der Laan lijdt aan longkanker. Hij maakte in januari bekend ongeneeslijk ziek te zijn, maar wilde nog wel aanblijven als burgemeester - wat hij al sinds 2010 is. Een woordvoerder van Van der Laan zegt tegenover ANP dat de PvdA’er zich de komende tijd op zijn gezin wil richten.

Eind 2013 meldde Van der Laan al aan de gemeenteraad dat prostaatkanker bij hem was geconstateerd en dat hij daarom zijn werkzaamheden nu en dan moest onderbreken. De behandeling van die ziekte bleek succesvol.

Minister en advocaat

Voordat Van der Laan burgemeester werd, was hij minister voor Wonen, Wijken en Integratie, een functie die hij vanaf 2008 vervulde. Van der Laan is is geboren in Leiden en studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1983 rondde hij die studie cum laude af en daarna ging hij aan de slag als advocaat.

Al sinds de jaren zeventig was hij lid van de PvdA, waarvoor hij tussen 1990 en 1998 in de Amsterdamse gemeenteraad plaatsnam. Twee jaar geleden werd hij herbenoemd als burgemeester.

Op Twitter zegt premier Mark Rutte “heel verdrietig” te zijn door het nieuws en “bewondering” te hebben “voor zijn moed en openheid”.

Groot voorrecht

“Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld”, schrijft Van der Laan in het slot van zijn brief.

“Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.”

