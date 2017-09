VS ontkennen bij klimaatverdrag van Parijs te willen blijven

Het Witte Huis heeft zaterdag ontkend dat president Donald Trump wellicht toch bereid is om de Verenigde Staten binnen het klimaatverdrag van Parijs te houden, in reactie op berichten dat de Amerikaanse regering haar afwijzing van het akkoord mogelijk matigt.

De Europese commissaris voor klimaatactie Miguel Arias Canete zei zaterdag tijdens een klimaattop in de Canadese stad Montreal dat de Verenigde Staten proberen de voorwaarden van het akkoord te herzien, zo meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Arias Canete citeerde een Amerikaanse waarnemer bij die bijeenkomst van milieuministers van 30 landen.

De VS „hebben gezegd dat ze het Verdrag van Parijs niet zullen heronderhandelen, maar ze proberen de voorwaarden te herzien waaronder ze bij dit akkoord betrokken zouden kunnen blijven”, aldus Arias Canete.

Volgens Arias Canete zou volgende week in de marges van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ontmoeting met Amerikaanse vertegenwoordigers plaatsvinden „om te beoordelen wat de echte Amerikaanse positie is”. Hij merkte op dat „het een boodschap is die nogal verschilt van de boodschap die we in het verleden van president Trump hebben gehoord.”

Het Witte Huis ontkende echter snel dat de positie van de Amerikaanse regering ten aanzien van het Verdrag van Parijs is veranderd sinds Trump in juni aankondigde het akkoord de rug toe te keren. Woordvoerder Lindsay Walters van het Witte Huis zei in een verklaring:

„Zoals de president overduidelijk heeft gemaakt trekken de VS zich terug, tenzij we kunnen terugkeren onder voorwaarden die gunstiger zijn voor ons land”

De Amerikaanse vertegenwoordiger bij de besprekingen in Montreal was volgens persbureau AFP niet bereikbaar voor commentaar. Het werd als winst gezien dat de VS een waarnemer hadden gestuurd naar de besprekingen op initiatief van Canada, China en de EU.

De Chileense minister van Milieu Marcelo Mena, die aanwezig was bij de ontmoeting, liet via Twitter weten dat de Amerikaanse waarnemer „niet uitsloot door te gaan met het verdrag”.

Het voornemen van Trump om de VS uit het klimaatverdrag van Parijs te halen vloeide voort uit een belofte tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het historisch akkoord over pogingen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celcius te beperken per 2050 werd in december 2015 getekend door zijn voorganger Barack Obama. De VS zijn de op een na grootste uitstoter van schadelijke broeikasgassen op aarde, na China.

Het duurt drie jaar voordat een land definitief uit het verdrag kan stappen. Daarom is er nog tijd om terug te komen op het besluit van Trump, die heeft gezegd dat het akkoord wat hem betreft niet in het belang is van de Amerikaanse kiezers. Tijdens een bezoek aan Parijs in juli zei Trump echter dat „er iets zou kunnen gebeuren wat het Verdrag van Parijs betreft”.

Alle milieuministers die hij de bijeenkomst aanwezig waren, alsmede de Amerikaanse waarnemer, waren het erover eens dat het Akkoord van Parijs onomkeerbaar is, zei de Franse minister Nicolas Hulot.