Evacuatie Britse vlucht op vliegveld Parijs: vals alarm

Een vliegtuig van British Airways op vluchthaven Charles de Gaulle is zondagochtend geëvacueerd vanwege een “directe veiligheidsdreiging”. Na een uitgebreide controle heeft de Franse politie bepaald dat het een vals alarm betrof. In het toestel is niets verdachts aangetroffen.

Vlucht BA0303 stond op het punt om vanaf Parijs naar Londen te vliegen, toen de Franse nationale politie een “serieuze waarschuwing” ontving, aldus een woordvoerder tegen persbureau AP. Politie en brandweer snelden daarop naar het toestel om een “complementaire veiligheidscontrole” uit te voeren.

Ruimbagage werd uit het vliegtuig gehaald en opnieuw gecontroleerd met speurhonden. Ook de passagiers moesten het vliegtuig verlaten.

Reizigers plaatsten berichten op sociale media over de ontruiming. Zo is te zien hoe het toestel van British Airways was omsingeld door voertuigen van veiligheidsdiensten.

Dreigingsniveau

In het Verenigd Koninkrijk werd vrijdagavond het nationale dreigingsniveau voor terreuraanslagen verhoogd naar ‘kritiek’. Dat gebeurde na een ontploffing in een metrostel, waarbij dertig mensen gewond raakten. Op zaterdagochtend en laat in de avond werden twee verdachten opgepakt. Een van de mannen werd aangehouden in het havengebied van Dover, vanwaar een veerboot naar het Franse Calais vertrekt.