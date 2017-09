Team Sunweb met Dumoulin wereldkampioen

Team Sunweb heeft zondag de wereldtitel veroverd bij de ploegentijdrit op de wereldkampioenschappen wielrennen in Noorwegen. Op het parcours van 42,5 kilometer in Bergen was de ploeg van Nederlanders Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen de snelste met een tijd van 47:40.42.

BMC Racing pakte zilver, Team Sky brons. “We wisten dat we goed bezig waren, maar dit is echt onverwacht”, Dumoulin tegen ANP. “Dit is dé teamwedstrijd van het jaar en die hebben we gepakt.”

Eerder op de dag haalde Sunweb (dat bij de vrouwen op de Nederlandse licentie rijdt, maar bij de mannen op een Duitse licentie) ook al goud bij de vrouwen.