Nederlandse Daviscupteam mag weer naar wereldgroep

Het Nederlandse Daviscupteam mag volgend jaar weer uitkomen in de wereldgroep. Thiemo de Bakker wist zondag de play-off met Tsjechië te beslissen met winst op Tomas Rosol. De Nederlandse tennisser begon met een achterstand, maar won de wedstrijd in vier sets (3-6 6-4 6-4 6-4). De play-off eindigde daardoor in 3-2 voor Nederland.

Tsjechië had vrijdag na twee winsten een voorsprong opgebouwd. Jiri Vesely won van De Bakker en Rosol won van Haase. Zaterdag wonnen de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop de dubbelpartij. Haase bracht de stand met een tweede zege in evenwicht toen hij zondag in vier sets (6-1 1-6 6-3 6-4) won van Vesely.

De laatste keer dat Nederland op het hoogste niveau van het landstennis speelde was in 2014. Het team degradeerde destijds toen De Bakker verloor van Marin Cilic in vier sets. De Bakker staat op het moment op nummer 408 van de wereldranglijst.