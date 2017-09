‘Mariniers deden niks bij plunderingen’

Premier William Marlin van Sint-Maarten verwijt Nederlandse mariniers de grootschalige plunderingen na orkaan Irma. Volgens Marlin is „iets misgegaan” met afspraken tussen de mariniers en de lokale politie bij handhaving van de avondklok. „Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar – en deden niets”, zegt Marlin.

Marlin, premier sinds 2015, zegt dat er tijdig afspraken over veiligheid zijn gemaakt. Hij had een ontmoeting met de chef van de politie en de commandovoerder van de mariniers, zegt hijzelf. „Er is iets misgegaan tussen hen, in de hele communicatie”, zegt Marlin. „Afspraken waren gemaakt, vóór de orkaan.”

Op de vraag wát precies zou zijn misgegaan, geeft Marlin geen antwoord en verwijst hij naar de Nederlandse mariniers. „Er was níemand die de avondklok controleerde die was ingesteld”, zegt hij.

Nadat Sint-Maarten op 6 september werd getroffen door de orkaan, begonnen dagenlange plunderingen. Ook winkels, bedrijven en opslagruimtes die de orkaan redelijk hadden doorstaan werden alsnog vernield en leeggeroofd. Een ramp voor de economie, omdat veel ondernemingen dicht zijn en werknemers daarom zonder werk zitten.

Bijstandsverzoek

Sint-Maarten, dat sinds 2010 een apart land zonder krijgsmacht is binnen het Koninkrijk der Nederlanden, deed een week voor orkaan Irma een bijstandsverzoek aan de Nederlandse regering. De verhouding tussen politiek Den Haag en de regering van Sint-Maarten ligt gevoelig: Nederlands ingrijpen bij financiële tekorten en overheidscorruptie wordt als bemoeienis ervaren.

Tijdens de orkaan zouden ongeveer zestig Nederlandse militairen op het eiland zijn geweest die patrouilleerden en bijstand verleenden rond de schuilplaatsen, gevangenis, luchthaven en haven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag heeft dit weekend contact gezocht met de regering van Sint-Maarten over het vraaggesprek met NRC. „Premier Marlin heeft ons laten weten geen enkele kritiek te hebben op de Nederlandse militairen of hulpverleners”, is de eerste reactie van het hoofd communicatie van het ministerie. Maar na het voorlezen van de quotes van Marlin volgt een aanvullende reactie: „De militairen en hulpverleners hebben een maximale en zeer adequate inspanning geleverd voor noodhulp tijdens en na de orkaan, zowel in de vorm van water, voedsel als veiligheid.” Het ministerie wil niet zeggen welke „operationale afspraken” zijn gemaakt tussen mariniers en de lokale politie over de avondklok na Irma.

Het beeld dat premier Marlin schetst, komt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie „niet bekend” voor. „Er heeft continu een afweging plaatsgevonden tussen behoud openbare orde en veiligheid en hulpverlening aan de bevolking, in overeenstemming met en ter ondersteuning van de lokale autoriteiten.”

Minister van Justitie Rafael Boasman van Sint-Maarten wil desgevraagd niet ingaan op de plunderingen. „Ik wil niet terugkijken naar wat er gebeurd is”, zegt hij buiten het regeringsgebouw. „Iedereen, de lokale politie, de marechaussees en de militairen die hier zijn, doen hun best natuurlijk. Ik ben erg dankbaar voor alle hulp die we van buiten krijgen. Het is gebeurd. Jammer.”