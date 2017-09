Waarom zou je een wedstrijd alleen maar op het veld volgen? Er is vaak zoveel méér te horen en te zien. Fox Sports schakelde tijdens PSV-Feyenoord naar de catacomben. Het ging zo: PSV-spits Luuk de Jong loopt halverwege de eerste helft een blessure op na een harde sliding van Feyenoorder Steven Berghuis. De Jong loopt met een hand op zijn borst van het veld en Berghuis krijgt geel.

Over naar verslaggever Jan Joost van Gangelen, hij staat bij de kleedkamer. Alleen geluid, geen beeld. „Er is hier een brancard binnengereden. Ze vrezen een paar gekneusde, misschien wel gebroken ribben. Luuk de Jong krijgt heel moeilijk lucht. Hij moet misschien naar het ziekenhuis. Zijn vriendin is inmiddels erbij. En uiteraard de twee clubdokters.”

Lees ook dit verslag van de wedstrijd: Theater van verval en opleving

Zijn vriendin is er inmiddels bij.

Het is een prikkelend zinnetje dat je uit het wedstrijdritme haalt. Vermoedelijk is ze na het zien van de botsing van de tribune naar de kleedkamer gelopen. Aait ‘de vriendin die er inmiddels bij is’ over Luuks hoofd? Fluistert ze dat het allemaal weer goedkomt? Geeft Luuk een knipoog ter herkenning?

Rond het veld ziet het PSV-publiek Berghuis als kwade genius. Bij ieder balcontact klinkt een fluitconcert voor de aanvaller.

Er komen live-beelden vanuit een gang. Luuk de Jong wordt met een brancard naar een klaar staande ambulance gereden. Er loopt een vrouw met een rood trainingsjack mee. Is dat ‘de vriendin die er inmiddels bij is’?

Er loopt een vrouw met een rood trainingsjack mee. Is dat ‘de vriendin die er inmiddels bij is’?

In de eerste helft maakt Berghuis een domme overtreding: hij trekt aan de schouder van Jorrit Hendrix, krijgt zijn tweede geel en gaat met rood van het veld. Het publiek jouwt hem uit.

Er komen geen beelden van Berghuis in de kleedkamer. Jammer. Hoe verslagen zit hij erbij? Waar is zíjn vriendin, of desnoods een meegereisde achterneef die zegt: „Gek, dat doorglijden van Steven. In de auto remt hij altijd ruim van tevoren.”

Als Luuk nog steeds geen lucht heeft, krijgt Fox het dan voor elkaar om zijn vriendin nog een zinnetje te ontlokken? Met ‘Het gaat goed, maar lachen doet enorm zeer’ zou ik al tevreden zijn.

De camera’s op het veld registreren het spijkerharde duel; Feyenoord speelt met tien man beter dan met elf en PSV laat zich terugdringen maar wint met 1-0.

Achteraf zegt Berghuis over zijn sliding: „Ik voel me er heel klote over, ik ken Luuk al lang. Met mijn knie ga ik vol in zijn ribben en voel dat het fout zit. Ik was wel een beetje van slag.”

Vanuit het ziekenhuis geen bericht van Luuk, ook niet van de vriendin die er inmiddels bij is. Zeer begrijpelijk. Camera’s hoeven niet overal bij, al kon de nagalm van het enerverende duel en de bijbehorende botsing me niet lang genoeg duren.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.