LIVE: Wat kan Verstappen vanaf de eerste startrij in Singapore?

Verstappen crasht bij start GP Singapore Ronde 1/61 De start verloopt bijzonder onrustig. Max Verstappen ligt in elk geval uit de race. Hij raakte in een Ferrari-sandwich nadat hij beter van start ging dan Vettel voor hem en Raikkonen achter Max naast hem wist te komen. Raikkonen ramt de zijkant van de Red Bull, die Vettel raakt. Ferrari kan dit zichzelf kwalijk nemen, Verstappen lijkt hier geen blaam te treffen. Max uit de race, Raikkonen uit de race en ook Vettel uit de race. Safety car op de baan en wie leidt de race? Lewis Hamilton.

Daar komen ze De wagens rollen de grid op voor de start. Het gaat beginnen!

'Slecht zicht' Kimi Raikkonen (Ferrari) en Romain Grosjean (Haas) beklagen zich op de boordradio over slecht zicht.

Toch flink wat spray in opwarmronde Opwarmronde onderweg en de wagens gooien toch echt wel flink wat spray op. Het water dat opspat achter de wagens kan weinig kanten op omdat vrijwel heel de baan - een stratencircuit - direct omheind is door hekken, lichtmasten en tribunes.

Vettel en Hamilton op dezelfde band Vettel, Hamilton en Verstappen staan op de intermediates, en niet de full wet banden. Dat betekent dat ze niet voor de zwaarste regenband gaan.

Bottleneck Na de start, nat of niet, is het enorm oppassen geblazen bij de eerste serie bochten. De bolides stormen af op de eerste bocht naar links en krijgen dan te maken met een direct volgende rechts-links-combinatie waarin het veld samengedrukt zal worden. Wie dit overleeft zonder schade, is een gelukkig man. Áls het dermate nat wordt dat regenbanden nodig zijn, wordt het interessant om te zien wie durft te gokken op het blijven rondrijden op slicks. Die gok kan goud waard zijn, want vanwege de hoge (baan)temperatuur droogt de baan snel op zodra het niet meer druppelt. Bandenkeuzes en timing van pitstops worden nu nog belangrijker.

De startopstelling En dan nog even de startgrid voor zometeen:

1. S. Vettel - Ferrari

2. M. VERSTAPPEN - Red Bull 3. D. Ricciardo - Red Bull

4. K. Raikkonen - Ferrari 5. L. Hamilton - Mercedes AMG

6. V. Bottas - Mercedes AMG 7. N. Hulkenberg- Renault

8. F. Alonso - McLaren 9. S. Vandoorne - McLaren

10. C. Sainz Jr. - Scuderia Toro Rosso

De huidige stand in het WK na 13 van de 20 races Dit is het uitgangspunt vandaag wat betreft de strijd om de wereldtitel. Hamilton leidt na zijn zege in België twee weken geleden voor het eerst dit seizoen de WK-stand, maar het moet gek lopen wil de Brit die positie niet al weer verliezen aan Vettel vandaag. 1. Lewis Hamilton 238 punten

2. Sebastian Vettel 235

3. Valtteri Bottas 197

4. Daniel Ricciardo 144

5. Kimi Raikkonen 138

6. MAX VERSTAPPEN 68

7. Sergio Perez 58

…

18. Stoffel Vandoorne 1

Grote kans op safety car Wat kan de race - behalve regen - dan nog spannend maken als het gaat om de winst? Nou, in elk geval een dappere poging en/of een goede start van Max Verstappen zodat Sebastian Vettel niet de race kan dicteren. Maar ook de safety car gaat zeer waarschijnlijk de dynamiek beïnvloeden. Tot nu toe kende elk van de negen edities van de GP in Singapore namelijk een neutralisatie. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

Wat beloven de statistieken ons? Een zege voor Vettel. Daar kunnen we kort over zijn. Als we de geschiedenis mogen geloven, is het aan Hamilton om de schade te beperken vandaag want zeven van de negen Singapore GP’s zijn gewonnen door de coureur die vanaf pole startte. Bovendien won niemand zoveel races op Marina Bay als Vettel: vier keer, telkens vanaf pole. Hamilton won de race tweemaal.

Verstappen over zijn 2e startplek De Red Bull-coureur gaf na afloop van de kwalificatie aan tevreden te zijn, maar als het om racewinst gaat direct moet toeslaan vanmiddag. "Het ziet er veelbelovend uit, maar het is jammer dat we er niet in zijn geslaagd de pole te pakken. Mijn laatste ronde was niet geweldig. We zijn wel in de buurt gekomen, dus wat dat betreft ben ik wel blij. Vettel tijdens de race inhalen is lastig. We moeten zien wat er in de eerste ronde gebeurt."

Vettel pakt mogelijk cruciale pole Inhalen is op het stratencircuit van Marina Bay niet heel makkelijk, en juist daarom was de pole position die Sebastian Vettel gisteren pakte zo belangrijk. Bovendien lopen de Mercedesen in Singapore altijd minder goed: Vettel’s rival in de titelstrijd Lewis Hamilton start pas vanaf de 5e plaats. Hoogtepunten van de beslissende fase (Q3) in de kwalificatie gisteren: