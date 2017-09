Klopjacht en invallen: maar wie liet nou de tas in de Londense metro achter?

Een klopjacht. Invallen. Zwaar bewapende agenten op straat. Een stroom aan politieverklaringen. De Britse reactie na weer een terreuraanslag, vrijdagochtend op de Londense metro, begint voorspelbaar te worden.

Zaterdag arresteerde de politie een 18-jarige man in het gebied rondom de haven van Dover. Het is goed mogelijk dat hij trachtte te vluchten naar het Europese vasteland via een van de veerboten tussen Dover en Frankrijk. De man is intussen overgebracht naar een politiebureau in Londen voor verhoor.

De autoriteiten arresteerden eveneens een 21-jarige man een Hounslow, een buitenwijk aan de westkant van Londen. De politie zegt nog bezig te zijn met het bestuderen van de camerabeelden van vrijdagochtend die duidelijkheid moeten bieden wie de supermarkttas met de emmer die diende als houder van de bom in het treinstel van de District Line achterliet.

Ouder echtpaar

In het kader van het onderzoek doen de autoriteiten onderzoek bij een huis van een ouder echtpaar dat veel pleegkinderen opving in Sunbury-on-Thames. Een deel van de straat is afgezet in het stadje buiten Londen.

Tegen de BBC zei minister Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) dat er geen bewijs is dat Islamitische Staat achter de aanslag zat. Na de aanslag eiste de terreurbeweging de aanslag op.

De aanslag had veel zwaarder kunnen zijn als de gehele bom en niet alleen het onstekingsmechanisme ontploft was. Passagiers werden verwond door een steekvlam maar niet door de bom zelf. Dertig mensen liggen in het ziekenhuis. Explosievenexperts zeggen dat als de bom was afgegaan er meerdere doden waren gevallen.

De aanslag staat niet op zich. Dit jaar heeft het Verenigd Koninkrijk vijf daden van terreur moeten verwerken. Eveneens hebben de autoriteiten zes maal een vergevorderd plan om een aanslag te plegen, weten te verijdelen.

‘Geen lone wolf’

Zondagmiddag besloten de inlichtingendiensten het dreigingsniveau weer te verlagen. Na de aanslag was het dreigingsniveau juist opgeschroefd. Doorgaans wordt dit alleen gedaan als de autoriteiten vrezen voor een zeer concreet plan of vermoeden dat een terreurcel actief is. Minister Rudd zei tegen de BBC dat de tweede arrestatie er inderdaad op wijst dat de aanslag niet het werk is van een lone wolf.

Afgelopen weekend stonden eveneens militairen de politie bij om kwetsbare plekken beter te beveiligen. Zo kan de politie meer manschappen aanwenden voor het lopende onderzoek. Net zoals na de aanslagen in Londen en Manchester, toen de klopjacht, angst en ophef overigens veel groter en omvangrijker was, is er kritiek op de bezuinigingen op de politie van de Conservatieven in de afgelopen jaren. Via een persbericht maakte het minister van Binnenlandse Zaken zondagochtend haastig bekend dat er dit jaar nog 24 miljoen pond extra (bovenop het budget van 707 miljoen pond) wordt uitgegeven aan anti-terreurmaatregelen.