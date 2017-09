Iran dreigt grens met Koerdisch Irak te sluiten om referendum

Iran dreigt de grens met Koerdisch Irak te sluiten als de regio later deze maand in een referendum voor onafhankelijkheid stemt. Ook overweegt Teheran de militaire samenwerking met de Koerden staken, zegt de secretaris van de Iraanse veiligheidsraad Ali Shamkhani volgens persbureau ISNA. Voor Iran is het van belang dat er een “verenigde, geïntegreerde federale overheid” blijft in Irak.

“De afscheiding van de Koerdische regio van de Iraakse staat betekent [voor Iran] dat alle grensposten gesloten worden”, zei de secretaris zondag op televisie. “De afspraken over de grens hebben alleen waarde met een centrale Iraakse overheid.”

De Koerdische leider Massoud Barzani bevestigde vrijdag dat het geplande referendum van 25 september ondanks internationale druk en veroordelingen uit Bagdad door zal gaan. Onafhankelijk is volgens Shamkhani niet alleen gevaarlijk voor Irak zelf, maar een risico voor de hele regio.

Teheran zou zich daarom gedwongen voelen om de regio weg te sturen van een referendum. Iran is een belangrijke steun voor de Koerdische Peschmerga-strijders die vechten tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Strijd tegen IS

De VN-baas Antonio Guterres heeft zondag ook het referendum veroordeeld. Deze zou een afleiding zijn van de gemeenschappelijke strijd tegen IS. In een verklaring zegt een woordvoerder volgens Reuters:

“De secretaris generaal respecteert de soevereiniteit, territoriale integriteit en eenheid van Irak. Hij vindt dat alle kwesties tussen de federale overheid en de Koerdische overheid moeten opgelost worden door middel van dialoog en constructieve compromis.”

Eerder werd het Koerdisch referendum al veroordeeld door de Verenigde Staten en Turkije. Istanboel vreest dat een onafhankelijke Koerdische staat separatisme onder Koerden in eigen land verder kan aanvuren. In het zuidoosten strijd Turkije al jarenlang tegen militanten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).