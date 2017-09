Het hele jaar zit het al tegen, dus boos is hij niet

Het is niet zijn jaar, zegt Max Verstappen voor de tv-camera’s terwijl op de achtergrond nog de optocht van snerpend motorengeluid door de straten van Marina Bay echoot. Zijn gezicht strak in de plooi, hij zegt het met dezelfde emotie als waarmee iemand een halfje bruin zou bestellen. Maar ja, wat kan hij eraan doen dan, vraagt hij voor de zoveelste keer dit seizoen.

Weer viel hij uit, weer voordat de race goed en wel begonnen was, weer nadat hij op de dagen voor de race aanleiding had gegeven voor hooggespannen verwachtingen. Zijn rampjaar had in Singapore wat kleur moeten krijgen, al was die maar heel vaal. Maar zoals in de tropische hitte van Singapore dit weekend ook letterlijk gold: when it rains, it pours. De regen komt met bakken uit de lucht dit seizoen, maar Verstappen neemt inmiddels niet eens meer de moeite zijn paraplu op te steken.

Klem tussen de Ferrari’s

Hij had best woedend kunnen zijn op Ferrari, openlijk en verbaal. Hij kon bij de start geen kant op, toen hij werd klemgezet door twee rode auto’s. Kimi Raikkonen van links, Sebastian Vettel van rechts. Raikkonen vanaf de vierde startpositie met een goede start, Vettel vanaf poleposition met een matige start. Verstappen kwam van de tweede plek in het midden met een betere start dan Vettel, met als resultaat dat er drie auto’s naast elkaar zich richting de eerste bocht probeerden te wurmen op een krap stratencircuit. Raikkonen lijkt naar rechts te sturen, Vettel naar links om zich naar eigen zeggen tegen Verstappen te verdedigen. Maar Verstappen ging rechtdoor. Zoiets gaat nooit goed.

Een race-incident noemden de stewards van de FIA het naderhand – niemand werd bestraft. Het is een nogal arbitrair oordeel dat valt als er niet één duidelijke schuldige aan te wijzen is. Je zou kunnen beargumenteren dat er hier op z’n minst iemand niet schuldig was. Niet volgens Ferrari zelf overigens, dat vlak na het startincident met een tweet de schuld leek te leggen bij Verstappen, daar kritiek op kreeg en zich verweerde door te zeggen dat het slechts een „feitelijke beschrijving” van de gebeurtenissen betrof. Even los van de schuldvraag, het is atypisch voor een team zoiets te doen. „Ach, ze mogen tweeten wat ze willen”, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. „Denk dat het duidelijk is op de beelden wat er gebeurde. Vettel wilde me afknijpen en ik denk dat hij niet zag dat Kimi daar ook zat. Zelfs al is dat het verhaal: als je voor het wereldkampioenschap gaat, moet je zulke risico’s niet nemen.”

Als je voor het wereldkampioenschap gaat, moet je zulke risico’s niet nemen.

Daar zat wat in, want de roekeloze start betekende ook het einde van de race voor beide Ferrari’s. Alles wees erop dat Vettel de leiding in de strijd om de wereldtitel weer zou overnemen van Hamilton, die hem in Ferrari’s thuisbasis Monza twee weken geleden zoveel pijn had gedaan. Singapore is een Ferrari-circuit, met zijn vele bochten en hoge neerwaartse druk. Dat bleek, want Mercedes kwam er in alle vrije trainingen en de kwalificatie niet aan te pas. En toch won Hamilton zondag, afgetekend – zijn voorsprong in het klassement is opeens 28 punten. Maak dat maar eens goed.

Verstappen had ook best gefrustreerd kunnen zijn, zoals hij dat al bijna het hele seizoen is. Singapore bood de kans op een tweede grand-prixoverwinning, met de nauwe straten waar de Red Bull zo moeiteloos doorheen glijdt. Meer kans om het gebrek aan vermogen van de Renault-motor te compenseren. De auto van Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo kreeg nog een aerodynamische upgrade, alles om in Singapore weer eens écht mee te kunnen doen.

Red Bull bleek dominant in de trainingen en bijna alle kwalificatiesessies. En dus stond Verstappen voor de eerste keer na Spa vorig jaar op de voorste startrij. En Ricciardo startte vanaf plek drie, in een jaar waarin ze onder normale omstandigheden op plek vijf en zes staan. En dan viel er zondag ook nog eens regen, voor het eerst tijdens de Grand Prix van Singapore. Ideale omstandigheden voor de Nederlander die in zijn nog korte carrière al vaker bewees daarin uit te blinken.

Toch frustratie bij Verstappen omdat hij uitviel en Ricciardo weer eens het podium haalde. Net als in Spanje, Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk en België. Treft Verstappen zelf dan nooit blaam dit seizoen? Zeker niet, met de ongeduldige actie die zijn race in Italië verpestte en de botsing met Ricciardo in Hongarije voorop. Maar dat is niet te vergelijken met de inmiddels onvoorstelbare hoeveelheid pech. En die heeft Verstappen milder gestemd, zo leek het in Singapore. „Je moet positief blijven: het was een goed weekend. Alleen in de race weer niet. Maar de snelheid is er wel.”