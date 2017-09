Hamas zet stap naar verzoening met Fatah

De Palestijnse beweging Hamas ontbindt haar ‘regerend comité’ in de Gazastrook. In een verklaring laat de beweging zondag weten open te staan voor dialoog met de rivaliserende Fatah-beweging, die onder leiding staat van de president Mahmoud Abbas. Abbas staat aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever.

In de verklaring zegt Hamas een einde te willen maken maken aan de machtsstrijd tussen de twee Palestijnse kampen, die al tien jaar duurt.

De organisatie komt daarom tegemoet aan eisen van president Abbas. Naast ontbinding van het regerend comité wordt ook ingestemd met algemene verkiezingen in zowel de Westbank als Gaza en zijn vertegenwoordigers van Fatah uitgenodigd een bezoek te komen brengen aan de Gazastrook.

Bemiddelaar Egypte

Het bericht dat Hamas openstaat voor een verzoening volgt op een bezoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres aan de Gazastrook. Hamas heeft hem opgeroepen tot het opheffen van de blokkade van de Gazastrook, die door Israël werd ingesteld toen Hamas in 2007 aan de macht kwam in het dichtbevolkte gebied.

Egypte is betrokken bij de verzoeningspoging tussen Fatah en Hamas. Het nodigde vertegenwoordigers van de twee groeperingen uit naar Caïro te komen voor overleg, een gebaar dat Hamas “zeer gul” noemt.

Reactie van Fatah

Een woordvoerder van Fatah heeft in een uitzending van radiostation Voice of Palestine gereageerd op de verklaring van Hamas. Volgens prominent Fatah-lid Mahmoud Aloul juicht de regeringspartij de toenadering door de rivaliserende groep toe, maar hij zegt daar bij: “We wachten nu af wat er daadwerkelijk gebeurt, voordat we een volgende stap zetten.”

In eerdere pogingen om de twee groeperingen bijeen te brengen, hield president Abbas vast aan de eis dat Hamas haar veiligheidstroepen bij Fatah zou onderbrengen. Tot nu toe weigerde Hamas. Het is na de verklaringen van zondag niet duidelijk of dit voor beide partijen nog een kritiek punt is.