Een spannende opera met orgel en oed

Klassiek Het Offer door World Opera Lab. Regie: Miranda Lakerveld. Gehoord: 16/9 Het Sieraad Amsterdam; herh.: 17/9 & 16/11. Inl.: www.worldoperalab.com ●●●●●

Een winti-zangeres, orgel en oed, Turkse en Surinaamse muziek, een barokkoor en twee operazangers: de ‘afro-arabische barokopera’ Het Offer is geen alledaagse voorstelling. Het moest een openluchtopera op het Mercatorplein in Amsterdam-West worden, maar vanwege het weer week men uit naar nabijgelegen kunstencentrum Het Sieraad. Buurtbewoners mochten gratis naar binnen, het gemêleerde publiek was enthousiast.

Het Offer is het nieuwste project van World Opera Lab, dat zich toelegt op muziektheater op het grensvlak van culturen. De opera is opgetrokken rond het oratorium Jephte (1648) van Giacomo Carissimi. Legerleider Jefta belooft, als hij de oorlog wint, bij thuiskomst het eerste wat hem uit zijn huis tegemoet komt te zullen offeren. Dat blijkt zijn geliefde dochter. Zij vraagt twee maanden uitstel om zich met haar lot te verzoenen. Daarna voltrekt Jefta het offer.

Carissimi’s oratorium duurt slechts een halfuur, maar is opgetuigd tot een avondvullende voorstelling over verbinding en transformatie. De gewaagde lappendeken van stijlen werkte door het vuur en de vanzelfsprekendheid van de uitvoering. Het ensemble (met de geweldige percussionist Osama Mileegi) werd geleid door de oedspeler Haytham Safia, die de nummers met gevoel aan elkaar tokkelde. Violiste Emmy Storms en klarinettist Vincent Martig toonden affiniteit met volksmuziek en jazz. Carissimi’s fijne koren werden goed gezongen door een projectkoor, dat helaas vaak het onderspit delfde in de geluidsbalans – de uitversterking leek bemeten op de beoogde buitenlocatie.

De personages van de sterke solisten Sinan Vural (Jephte) en Aylin Sezer (dochter) werden gedubbeld en gespiegeld door dansers, wat tot enkele prachtige momenten leidde. Hetzelfde gold voor een reeks handmaskers, die soms plichtmatig leken, maar ook – Jefthes krijgszucht, het noodlot van de dochter – uitgroeiden tot krachtige symbolen. Carissimi’s crue apotheose werd verzacht met een wonder – en met spannende nieuwe muziek van Aftab Darvishi. Op bezwerende klanken kwam de dochter weer tot leven. Sezer, die in haar klaagzang al voor een hoogtepunt zorgde, straalde nu in haar wederopstanding als jonge vrouw.