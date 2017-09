Berlusconi wil weer lijsttrekker worden

Silvio Berlusconi is zondag formeel teruggekeerd naar de Italiaanse politiek. De voormalig premier zei tijdens een bijeenkomst van zijn partij Forza Italia in Rome dat hij lijsttrekker wil worden voor de verkiezingen die naar verwachting in maart 2018 worden gehouden, schrijft Reuters.

De 81-jarige Berlusconi presenteerde zichzelf in zijn toespraak als een gematigde Europeaan die zijn partij naar de overwinning kan leiden. Tegelijkertijd kan de controversiële politicus op het moment nog geen regeringsfunctie vervullen omdat hij in 2013 is veroordeeld voor belastingfraude. Berlusconi hoopt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit verbod later dit jaar verwerpt.

Tijdens de verkiezingen verwacht de bejaarde politicus en oud-militair een “grote overwinning voor centrum-rechts”. In tegenstelling tot veel bondgenoten op rechts die kritisch zijn over de EU, zei Berlusconi dat juist meer Europese samenwerking noodzakelijk is onder meer op het gebied van defensie en fiscaal beleid: “Ik denk niet dat we de euro[zone] kunnen verlaten.”

Schandalen en een operatie

Berlusconi was vier keer eerder premier maar werd in 2011 afgezet na een reeks seksschandalen en rechtszaken. Vorig jaar moest de politicus een openhartoperatie ondergaan voor een nieuwe hartklep, en werd hem door zijn arts afgeraden terug te keren naar de politiek.

Toch is Berlusconi een belangrijke speler op rechts gebleven. Ondanks de schandalen en de veroordeling liet hij eerder doorschemeren dat hij weer naar de voorgrond wilde treden binnen de Italiaanse politiek.

Eerder dit jaar behaalde Forza Italia een behoorlijke winst tijdens lokale verkiezingen. De huidige regerende Democratische Partij kwam daardoor verder onder druk te staan.