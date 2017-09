NRC checkt: ‘Ajax miste in de afgelopen vijf jaar 30 tot 35 procent van de penalty’s’

De aanleiding

Tijdens de eredivisiewedstrijd Ajax-PEC Zwolle (3-0) van vorige week zaterdag miste Ajax-speler Hakim Ziyech in de tweede helft een penalty. NOS-commentator Frank Snoeks zegt in de samenvatting: „Dat is toch een dingetje. PSV had de naam, maar Ajax mist 30 tot 35 procent van de penalty’s van de afgelopen vijf jaar.” We duiken in de statistieken om te checken of dat klopt.

De gemiste penalty van Ziyech.



En, klopt het?

Ajax kreeg in de eredivisie de afgelopen vijf seizoenen in totaal 24 penalty’s mee. Van die strafschoppen gingen er zestien in, en werden er acht gemist. De rekensom is snel gemaakt: Ajax miste in de eredivisie ongeveer 33 procent van de penalty’s in de afgelopen vijf jaar. Vooral afgelopen seizoen was wat penalty’s betreft een minder jaar voor Ajax. Van de tien penalty’s werden er vier gemist. Davy Klaassen, Lasse Schöne (twee keer) en Hakim Ziyech misten allen vanaf elf meter. Daarnaast werd er ook in de Europa League nog een penalty gemist, Davy Klaassen miste tegen Panathinaikos.

Nu zei Frank Snoeks tijdens de samenvatting van Ajax-PEC Zwolle ook dat PSV „de naam heeft”. Hij doelde op de reputatie die PSV heeft wat betreft het missen van penalty’s. Dat komt vooral door vorig seizoen. PSV kreeg toen in drie competities acht penalty’s mee (vijf in de eredivisie, twee in de Champions League, één in de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal). Van die acht werden er vier gemist. Als je naar de afgelopen vijf jaar kijkt, zijn de cijfers ietsje beter. PSV miste in de afgelopen vijf seizoenen ongeveer 31 procent van de penalty’s. Vergelijkbaar met Ajax, dat net iets meer miste.

Maar hoe verhouden Ajax en PSV zich ten opzichte van de rest van de eredivisie? We pakken alle gemiste penalty’s van ploegen die de afgelopen vijf jaar onafgebroken in de eredivisie speelden erbij. Die twaalf ploegen misten in de afgelopen vijf jaar gemiddeld ongeveer 20 procent van de strafschoppen. Feyenoord mist naar verhouding het meeste, 35 procent.

Opvallend: de traditionele top-3 mist naar verhouding de meeste penalty’s: alle drie meer dan 30 procent. Vergelijk dat eens met FC Groningen en FC Twente (beide ongeveer 11 procent). Vitesse miste het minst (10 procent).

Dat verschil tussen de traditionele top-3 en de rest laat zich moeilijk verklaren. De topclubs krijgen niet veel meer penalty’s dan Vitesse, FC Utrecht of SC Heerenveen.

Wat wel opvalt is dat clubs die zelden strafschoppen missen vaak een duidelijke specialist hebben. Mateusz Klich nam afgelopen seizoen bij FC Twente alle penalty’s en benutte ze alle zes, bij Vitesse nam Ricky van Wolfswinkel vier van de vijf penalty’s voor zijn rekening en schoot ze allemaal raak. Bij de topclubs wordt meer afgewisseld. Bij Ajax waren vorig seizoen in alle competities vier verschillende strafschopnemers, bij PSV namen afgelopen seizoen zes verschillende spelers een keer een strafschop.

Conclusie

Ajax miste in de eredivisie de afgelopen vijf jaar ongeveer 33 procent van de penalty’s. Dat is vergelijkbaar met de andere twee traditionele topclubs: Feyenoord (35 procent mis) en PSV (31 procent), maar wel een stuk hoger dan het gemiddelde van alle eredivisieclubs die de afgelopen vijf jaar onafgebroken in de eredivisie speelden. Die twaalf clubs misten gemiddeld 20 procent van de strafschoppen van de afgelopen vijf jaar. We beoordelen de bewering als waar.

