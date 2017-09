Acht doden door noodweer Roemenië, tientallen gewonden

Door noodweer in het westen van Roemenië zijn zondag zeker acht mensen om het leven gekomen. Minstens 67 mensen raakten gewond tijdens de storm, waarbij windsnelheden van 100 kilometer per uur werden gemeten. Naast Roemenië heeft de storm ook in sommige delen van Servië en Kroatië een spoor van vernieling achtergelaten, meldt Reuters.

Het weg- en treinverkeer in sommige delen van Roemenië is tot stilstand gekomen door ontwortelde bomen. Van verscheidene ziekenhuizen, scholen en woningen werd het dak afgeblazen. Tientallen steden en dorpen zijn zonder elektriciteit komen te zitten.

“Tegen het weer valt niet te vechten”, zei premier Mihai Tudose op Roemeense televisie. “De hele medische sector is gericht op het verzorgen van de gewonden.” De regering belooft de getroffen gemeentes te helpen.