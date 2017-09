Vluchtelingen gedood bij grens DRC en Burundi

Troepen van het Congolese leger hebben vrijdag zeker achttien Burundese vluchtelingen gedood. Dat gebeurde in de Democratische Republiek Congo in de provincie Kivu, vlakbij de grens met Burundi, aldus persbureau AP.

Over het dodental heerst nog veel onduidelijkheid: de Pakistaanse commandant van de VN-vredesmissie in de regio meldt 34 doden, onder wie vijftien vrouwen. De coördinator van de VN-vredesmissie in het land meldt zeker achttien doden en vijftig gewonden.

In een verklaring meldt de coördinator dat het nog onbekend is waarom de Congolese soldaten het vuur openden op de vluchtelingen. Het Congolese leger heeft nog niet gereageerd, schrijft AP. De Burundese minister van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag op Twitter om opheldering gevraagd over de actie.

Politieke vluchtelingen

Volgens ooggetuigen waren de vluchtelingen op weg naar het inlichtingenbureau van de Democratische Republiek Congo om informatie in te winnen over de uitzettingsprocedure. Kort daarop waren er schoten te horen en begonnen sommige vluchtelingen met stenen te gooien.

De vluchtelingen werden in de provincie Kivu gedood:



Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren Burundi ontvlucht naar de Democratische Republiek Congo wegens het politieke geweld in hun eigen land. Het besluit van president Pierre Nkurunziza begin 2015, ondanks clausules in de grondwet, voor een derde ambtstermijn te gaan, stortte het land in chaos.