Verstappen start als tweede in GP van Singapore

Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede startplek aan de Grote Prijs van Singapore. De Nederlander van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatie alleen de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari voor zich dulden.

Verstappen was op het stratencircuit Marina Bay dicht bij de eerste pole position uit zijn loopbaan. Hij won zaterdag de derde vrije training en leidde lang in de kwalificatie. Hij zei na afloop van de kwalificatie:

“Het is jammer dat mijn laatste rondje net niet snel genoeg was. Maar dit is een goede positie om aan de race te beginnen. Het is hier moeilijk inhalen. We gaan zien wat er in de eerste ronde gaat gebeuren.”