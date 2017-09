Verkeerschaos in het centrum

De verkeerssituatie op het oostelijke deel van de Nieuwe Binnenweg is zo onveilig dat wethouder Pex Langenberg (D66) van mobiliteit moet ingrijpen. Dat zegt voorzitter van de gebiedscommissie Centrum, Suardus Ebbinge (D66). Het deel van de Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en de ’s-Gravendijkwal is opengebroken omdat de RET de tramrails vervangt. Daarvoor is het asfalt eruit gedrild en de weg afgezet. De ruimte voor het verkeer is zo klein dat de kans op ongelukken groot is.

Volgens zijn collega Hennie van Schaik (Leefbaar Rotterdam) in de gebiedscommissie moet de wethouder alle auto’s van de Nieuwe Binnenweg weren: „Er is te weinig ruimte voor fietsers en scooters. Die scheuren nu over de stoep, dwars door de terrassen heen. Levensgevaarlijk!”

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er extra verkeersregelaars ingezet worden om fietsers die tegen het verkeer ingaan om te laten rijden via de Rochussenstraat.

Tegen het einde van de dag staat het vaak vast. Dan rijden automobilisten zijstraten van de Nieuwe Binnenweg in en tegen het verkeer in door naar de West-Kruiskade om de stad zo snel mogelijk te verlaten. Ebbinge maakt zich daar zorgen over. „Die files waren te voorzien. Er zijn té veel drukke straten in het centrum tegelijk opgebroken, zoals de Coolsingel en de Mariniersweg.” De Maastunnel naar Zuid is ook dicht. De 24.000 auto’s per dag die daar gewoonlijk doorheen moeten, rijden nu via andere wegen. „De Erasmusbrug en de Westersingel staan elke dag vast.” Maar volgens de woordvoerder van de gemeente was het onmogelijk om de werkzaamheden op andere tijdstippen uit te voeren. „Het werk moet uitgevoerd worden.”

„Veel ondernemers hebben er last van”, zegt VVD-raadslid Jan Willem Verheij. „Ze worden onbereikbaar.” Neem eigenaar Guido Leurs van koffiebar Café Cinta aan de Coolsingel. De zaak liep goed, zegt hij, tot de gemeente de stoep opengroef en zelfs even een hek voor het pand zette. „Toen daalde de omzet naar een paar euro per dag.” De gemeente kondigde aan dat de stoep tien dagen afgezet zou zijn, maar soms ligt het werk dagen lang stil. „Daardoor zijn we nu al drie weken verder.”

Nieuwe stoeptegels

Verderop liggen gloednieuwe tegels om de stoep dicht te maken. „Ik begrijp dat niet”, zegt Verheij. „Volgend jaar krijgt de Coolsingel nieuwe tegels. Dan gaan de oude er weer uit. Dat kost duizenden euro’s. Wethouder Joost Eerdmans [stedelijke buitenruimte, Leefbaar] had dit beter moeten plannen.”

Dat er geen centraal meldpunt bij de gemeente is voor vragen over het graafwerk op de Coolsingel snapt Verheij ook niet. Nu moeten ondernemers zelf bellen over de voortgang met netwerkbedrijf Stedin dat de elektriciteitsleidingen vervangt en waterbedrijf Evides dat haar ondergrondse leidingen renoveert.

Ook op de Mariniersweg klagen ondernemers over de communicatie van de gemeente. „Opeens verplaatsten ze een lantaarnpaal naar mijn terras!”, zegt eigenaar Glenn van ontbijt- en lunchcafé Picknick. „Daar zetten mensen hun fiets tegenaan. En ik héb al last van het stof en die herrie door de werkzaamheden.” Ook baalt hij van de planning. De Mariniersweg gaat 31 oktober dicht omdat Eneco dan klaar is met haar werk aan de stadsverwarmingsbuizen. Maar twee weken later breekt de gemeente de weg weer open om er nieuwe bomen te planten. „Ze zeggen dat ze niet eerder geleverd konden worden.”