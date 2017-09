Wanneer wij terugkomen van vakantie zien wij dat er een poging tot inbraak is geweest. Wij bellen meteen de politie. Die ochtend nog komen ze, in uniform met alles erop en eraan. Mijn jongere zusje van zes jaar oud is erg onder de indruk en luistert aandachtig naar het gesprek.

Als de politiemannen weg zijn, vraagt ze aan mijn moeder: „Mamma waarom mag de politie schelden?”

Mijn moeder antwoordt dat ze helemaal niet mogen schelden.

Dan kijkt mijn zusje mijn moeder niet-begrijpend aan: „Maar waarom hadden ze het dan de hele tijd over fackmensen?”

