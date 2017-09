Luiten uitgeschakeld op KLM Open

Titelverdediger Joost Luiten is na twee ronden uitgeschakeld in het golftoernooi de KLM Open. De Rotterdammer kwam na twee ronden uit op een slagentotaal van 143. Dat was niet genoeg om de ‘cut’ te halen.

Voor Luiten, de beste Nederlandse golfer en tweevoudig winnaar van het toernooi, verliep het toernooi dit jaar dramatisch: in de eerste ronde kwam hij uit op 75, vier boven par.

De golfer had de kans om het zaterdag in de tweede ronde goed te maken. Hij moest nog zes holes spelen, waarin hij twee slagen moest winnen. Op de achttiende en laatste hole leek hij de benodigde punten nog te pakken. Luiten stak zijn arm al omhoog, maar de bal rolde toch voorbij de hole. Daarmee was toernooi voor hem voorbij.

De twee ronde stond eigenlijk vrijdag op het programma, maar wegens het slechte weer werd die zaterdag gespeeld. Drie Nederlanders zijn al zeker van een vervolg. Daan Huizing, Wil Besseling en Max Albertus voltooiden hun tweede ronde en staan op respectievelijk twee (Huizing) en drie slagen onder het baangemiddelde.