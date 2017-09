President IJsland stemt in met nieuwe verkiezingen

De president van IJsland, Gudni Johannesson, heeft het verzoek van premier Bjarni Benediktsson om nieuwe parlementaire verkiezingen uit te schrijven geaccepteerd. Dat maakte Benediktsson zaterdagmiddag bekend, schrijft persbureau Reuters. De datum voor de verkiezingen lijkt 4 november te worden.

Na pas negen maanden regeren viel vrijdag al het kabinet van IJsland. Eén van de drie coalitiepartijen stapte na een schandaal rondom Benediktsson uit de regering. Daardoor heeft het kabinet geen meerderheid meer.

Nieuwe verkiezingen hadden direct al de voorkeur van de premier. Benediktsson zag er weinig heil in binnen het huidige parlement op zoek te gaan naar een nieuwe coalitie. Zijn regering is daarmee de kortst zittende uit de geschiedenis van IJsland, aldus Reuters.

‘Serieuze vertrouwensbreuk’

Benediktsson is de leider van de Onafhankelijkheidspartij, die in oktober vorig jaar de parlementsverkiezingen won. Hij vormde een centrumrechtse regering met de Vernieuwingspartij en de Glansrijke Toekomstpartij. De coalitie had met 32 van de 63 zetels een krappe meerderheid.

Die meerderheid verdween toen vrijdag de Glansrijke Toekomstpartij met zijn vier zetels uit het kabinet vertrok. Aanleiding voor dat besluit was de ophef die was ontstaan over Benediktssons vader. Die had voor een oude vriend, die was veroordeeld voor kindermisbruik, een brief geschreven waarin hij vroeg om het schoonwissen van diens strafblad. In IJsland kunnen zedendelinquenten een beroep doen op een wet die dat mogelijk maakt.

Benediktsson en zijn minister van Justitie Sigirdur Andersen wisten dat Benediktssons vader de brief had geschreven, maar verzwegen dat. Pas toen Andersen voor een parlementaire onderzoekscommissie moest verschijnen, kwam de waarheid naar buiten. De Glansrijke Toekomstpartij sprak daarna van een “serieuze vertrouwensbreuk”.