Noord-Korea wil ‘militair evenwicht’ met VS

Het nucleaire programma van Noord-Korea heeft als doel “een militaire machtbalans” te bereiken met de Verenigde Staten. Dat meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zaterdag.

Noord-Korea vuurde vrijdagochtend voor de tweede keer in een maand tijd een ballistische raket af richting Japan. Het projectiel werd gelanceerd vanaf hoofdstad Pyongyang en vloog over Japan heen om uiteindelijk neer te komen in de Grote Oceaan. Uit foto’s van het Noord-Koreaanse staatspersbureau blijkt dat de Noord-Koreaanse leider persoonlijk bij de lancering aanwezig was.

Macht uitbreiden

“Ons einddoel is om een balans van echte macht te vestigen met de Verenigde Staten, zodat leiders van de VS niet langer over een militaire optie tegen Noord-Korea durven te praten”, aldus de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tegenover KCNA.

Vrijdagavond kwam de Veiligheidsraad voor de tweede keer binnen een week bijen om te spreken over de aanhoudende Noord-Koreaanse provocaties. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson riep in een reactie op tot nieuwe maatregelen tegen Noord-Korea.

“De aanhoudende provocaties vergroten slechts de diplomatieke en economische isolatie van Noord-Korea.”

Na de rakettest van eind augustus besloot de Veiligheidsraad al de export van textiel te verbieden en de import van olie te beperken. Tillerson riep alle landen vrijdag alsnog op Noord-Korea verder onder druk te zetten.

Zo proberen de VS ook China zo ver te krijgen meer tegen Kim te doen. De Chinese ambassadeur in de VS zei vrijdag juist dat de VS veel meer kunnen doen om het probleem met Noord-Korea aan te pakken. China keurt de rakettesten af, maar ziet strengere maatregelen – zoals een volledig olie-embargo – niet zitten, “omdat het een instabiel Noord-Korea meer vreest dan de onberekenbare Kim Jong-un”. Wel zei de ambassadeur dat “China nooit zal accepteren dat Noord-Korea over kernwapens beschikt”.